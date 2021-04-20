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Дуэйн Джонсон спросил у маленькой дочки про Аквамена – самооценка «Скалы» пошатнулась

20 апреля 2021 10:24
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Актер Дуэйн «Скала» Джонсон смотрел вместе со своей дочкой фильм «Аквамен». И тут мужчина решил задать девочке вопрос. После ее ответа самооценка актера знатно пошатнулась.

Младшей дочке Дуэйна Джонсона, Тиане, недавно исполнилось три года. Актер опубликовал видео в Instagram, где показал, как смотрит с дочкой сцену из фильма с участием Джейсона Момоа. Малышка была очарована происходящим на экране.

Дуэйн Джонсон спросил у маленькой дочки про Аквамена – самооценка «Скалы» пошатнулась-1

Фото: кадр из фильма «Аквамен»

И тут Скала решил выяснить, кто же круче по мнению его дочки: папа или Аквамен. После ответа Тианы Джонсон очень пожалел о своем вопросе.

– Аквамен крутой? – спросил Дуэйн Джонсон.
– Ага.
– Он самый крутой? Кто круче, папа…

Дуэйн Джонсон спросил у маленькой дочки про Аквамена – самооценка «Скалы» пошатнулась-4

Фото: Instagram.com/therock

Понятно, что он хотел спросить: «Кто круче: папа или Аквамен?» Но девочка даже не дала отцу договорить.

– Аквамен.

Дуэйн Джонсон спросил у маленькой дочки про Аквамена – самооценка «Скалы» пошатнулась-7

Фото: Instagram.com/therock

Знаменитый папа явно не ожидал такого скорого ответа, но Джейсону Момоа точно будет приятно, если он увидит это видео в социальной сети.

Совсем недавно у Маколея Калкина родился первенец. Малыша назвали очень необычным именем – подробности здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Дуэйн Джонсон # Тиана Джонсон # Джейсон Момоа # Фотофакт

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