Дуэйн Джонсон спросил у маленькой дочки про Аквамена – самооценка «Скалы» пошатнулась
Актер Дуэйн «Скала» Джонсон смотрел вместе со своей дочкой фильм «Аквамен». И тут мужчина решил задать девочке вопрос. После ее ответа самооценка актера знатно пошатнулась.
Младшей дочке Дуэйна Джонсона, Тиане, недавно исполнилось три года. Актер опубликовал видео в Instagram, где показал, как смотрит с дочкой сцену из фильма с участием Джейсона Момоа. Малышка была очарована происходящим на экране.
Фото: кадр из фильма «Аквамен»
И тут Скала решил выяснить, кто же круче по мнению его дочки: папа или Аквамен. После ответа Тианы Джонсон очень пожалел о своем вопросе.
– Аквамен крутой? – спросил Дуэйн Джонсон.
– Ага.
– Он самый крутой? Кто круче, папа…
Фото: Instagram.com/therock
Понятно, что он хотел спросить: «Кто круче: папа или Аквамен?» Но девочка даже не дала отцу договорить.
– Аквамен.
Фото: Instagram.com/therock
Знаменитый папа явно не ожидал такого скорого ответа, но Джейсону Момоа точно будет приятно, если он увидит это видео в социальной сети.
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