Дуэйн Джонсон спросил у маленькой дочки про Аквамена – самооценка «Скалы» пошатнулась

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон смотрел вместе со своей дочкой фильм «Аквамен». И тут мужчина решил задать девочке вопрос. После ее ответа самооценка актера знатно пошатнулась.

Младшей дочке Дуэйна Джонсона, Тиане, недавно исполнилось три года. Актер опубликовал видео в Instagram, где показал, как смотрит с дочкой сцену из фильма с участием Джейсона Момоа. Малышка была очарована происходящим на экране.