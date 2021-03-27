Прямой эфир

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога

27 марта 2021 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С первыми погожими днями можно смело утверждать, что дачный сезон открыт. Впереди у садоводов и огородников много работы. И вопреки расхожему мнению, страдает у дачников не только спина, рассказали в программе «Плюс-минус». Руки – та часть тела, которая первой принимает удар на себя.

Как же защитить кожу рук от неблагоприятного воздействия, рассказывает эксперт.

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога-1

Екатерина Карпилович, косметолог:
Работа на приусадебном участке пагубно влияет на красоту и здоровье наших рук. Руки выглядят сухими, потрескавшимися, также грязь въедается в поры и очень сложно вымывается. Ногти выглядят тоже неухоженными.

Приведу несколько советов, как защитить свои руки во время приусадебных работ.

Для этого нам понадобятся: ваш ухаживающий крем для рук, обычное мыло (может быть детское или хозяйственное), одноразовые перчатки, которые вы будете использовать.

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога-4

Перед тем, как отправиться на огород, рекомендую использовать ваш любой ухаживающий крем для рук – вбить его под ногти. Так мы защищаем наши ногти и кутикулу. После этого берем кусочек мыла, заранее размоченный в воде, и ногтями по мылу проводим. Так мы защитили наши ногти, и сюда точно грязь не попадет.

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога-7

Надеваете одноразовые перчатки. Они плотно не прилегают и не создают эффект парника.

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога-10

После этого надеваете перчатки, в которых будете работать в саду. Теперь ваши руки надежно защищены.

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога-13

После этого можете сделать домашнюю питательную маску, которая восстановит эпителий ваших рук. Вам понадобится желток яйца. В данном случае я взяла перепелиное яйцо, потому что желток здесь очень большой и мало белка.

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога-16

Далее добавим немного меда, который будет питать и восстанавливать вашу кожу рук, и немного оливкового масла.

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога-19

Полученную массу наносите на кожу рук. Надеваем перчатки и оставляем на 15-20 минут.

Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога-22

Такая простая маска очень быстро и легко восстановит кожу после садовых работ, увлажнит и будет ее питать.

# Косметология # калейдоскоп # Ольга Войтенкова # Екатерина Карпилович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Насколько точно вы можете угадать возраст женщины на фото? Подсказка: ей идёт шестой десяток
27 марта 2021 14:34

Насколько точно вы можете угадать возраст женщины на фото? Подсказка: ей идёт шестой десяток

Мужчина думал, что его кот бегает по всему району, но питомец был дома. Просто в этой схватке Джерри победил Тома
27 марта 2021 14:04

Мужчина думал, что его кот бегает по всему району, но питомец был дома. Просто в этой схватке Джерри победил Тома

Мужчина признался девушке в вечной любви, но вызвал у неё лишь смех. Наверное, сопровождать записку едой не следовало
27 марта 2021 11:55

Мужчина признался девушке в вечной любви, но вызвал у неё лишь смех. Наверное, сопровождать записку едой не следовало