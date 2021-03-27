Как ухаживать за кожей рук, если вы работаете в огороде? Рецепт полезной маски и советы косметолога

С первыми погожими днями можно смело утверждать, что дачный сезон открыт. Впереди у садоводов и огородников много работы. И вопреки расхожему мнению, страдает у дачников не только спина, рассказали в программе «Плюс-минус». Руки – та часть тела, которая первой принимает удар на себя. Как же защитить кожу рук от неблагоприятного воздействия, рассказывает эксперт.

Екатерина Карпилович, косметолог:

Работа на приусадебном участке пагубно влияет на красоту и здоровье наших рук. Руки выглядят сухими, потрескавшимися, также грязь въедается в поры и очень сложно вымывается. Ногти выглядят тоже неухоженными. Приведу несколько советов, как защитить свои руки во время приусадебных работ. Для этого нам понадобятся: ваш ухаживающий крем для рук, обычное мыло (может быть детское или хозяйственное), одноразовые перчатки, которые вы будете использовать.

Перед тем, как отправиться на огород, рекомендую использовать ваш любой ухаживающий крем для рук – вбить его под ногти. Так мы защищаем наши ногти и кутикулу. После этого берем кусочек мыла, заранее размоченный в воде, и ногтями по мылу проводим. Так мы защитили наши ногти, и сюда точно грязь не попадет.

Надеваете одноразовые перчатки. Они плотно не прилегают и не создают эффект парника.

После этого надеваете перчатки, в которых будете работать в саду. Теперь ваши руки надежно защищены.

После этого можете сделать домашнюю питательную маску, которая восстановит эпителий ваших рук. Вам понадобится желток яйца. В данном случае я взяла перепелиное яйцо, потому что желток здесь очень большой и мало белка.

Далее добавим немного меда, который будет питать и восстанавливать вашу кожу рук, и немного оливкового масла.

Полученную массу наносите на кожу рук. Надеваем перчатки и оставляем на 15-20 минут.