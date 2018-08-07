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В Москве актёра кинофраншизы «Такси» ударили по лицу

07 августа 2018 10:14
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В Москве участником драки стал французский актёр Сами Насери, наиболее известный по главной роли в серии фильмов «Такси».  

Как сообщает РИА Новости, в ночь на 5 августа актёр отдыхал в одном из московских баров вместе с братом Ларби. В это время у француза берберского происхождения завязалась стычка с одним из посетителей, в результате которой Насери получил удар по лицу.  

После драки актёр обратился в НИИ им. Склифасовского, где ему была диагностирована «закрытая ЧМТ».  

В Москве успешно прооперировали актёра фильма «Такси»  

Свою первую серьёзную роль Насери получил в 1995 году, когда сыграл Нордина в фильме «Рай». В 1998 году главную роль в «Такси» актёру предложил исполнить Люк Бессон, с которым они познакомились на съёмках фильма «Леон».  

Сами Насери живёт в России уже около года. Основной причиной этого можно считать брата актёра, который снимает фильм на территории РФ.  

Насери не единственный французский актёр, который долгое время проживает в России. Несколько лет назад Жерар Депардье получил гражданство РФ и всем показал новый паспорт.  

Фотографии в паспортах ещё 18 актёров можно посмотреть здесь.  

# Звезды # Сами Насери # Ларби Насери

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