В Москве актёра кинофраншизы «Такси» ударили по лицу

В Москве участником драки стал французский актёр Сами Насери, наиболее известный по главной роли в серии фильмов «Такси».

Как сообщает РИА Новости, в ночь на 5 августа актёр отдыхал в одном из московских баров вместе с братом Ларби. В это время у француза берберского происхождения завязалась стычка с одним из посетителей, в результате которой Насери получил удар по лицу.

После драки актёр обратился в НИИ им. Склифасовского, где ему была диагностирована «закрытая ЧМТ».

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Свою первую серьёзную роль Насери получил в 1995 году, когда сыграл Нордина в фильме «Рай». В 1998 году главную роль в «Такси» актёру предложил исполнить Люк Бессон, с которым они познакомились на съёмках фильма «Леон».

Сами Насери живёт в России уже около года. Основной причиной этого можно считать брата актёра, который снимает фильм на территории РФ.

Насери не единственный французский актёр, который долгое время проживает в России. Несколько лет назад Жерар Депардье получил гражданство РФ и всем показал новый паспорт.