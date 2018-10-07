«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске

Ольга Бузова: Минск. И мои люди. Сцена – место, где я забываю обо всех проблемах... Место, где есть только я, вы... и моя музыка, благодаря которой я живу.

После выступления телеведущая написала несколько откровенных постов на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что прошедший в Минске концерт был особенным и одним из лучших за последнее время.

Ольга Бузова:

Минск. Я вас люблю! Спасибо, что принимаете меня. Спасибо, что для вас Бузова «тоже музыка». Один из лучших концертов за последнее время. На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни, благодаря вам и вашей любви. Вы придаёте мне сил. Вы напомнили мне кто я, и кого, и чего я достойна.

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Предыдущий раз с концертом в Минске Ольга Бузова была в ноябре 2017 года.