«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске
Ольга Бузова поделилась впечатлениями от концерта в Минске.
После выступления телеведущая написала несколько откровенных постов на своей странице в Instagram.
Ольга Бузова:
Минск. И мои люди. Сцена – место, где я забываю обо всех проблемах... Место, где есть только я, вы... и моя музыка, благодаря которой я живу.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/buzova86
Певица отметила, что прошедший в Минске концерт был особенным и одним из лучших за последнее время.
Ольга Бузова:
Минск. Я вас люблю! Спасибо, что принимаете меня. Спасибо, что для вас Бузова «тоже музыка». Один из лучших концертов за последнее время. На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни, благодаря вам и вашей любви. Вы придаёте мне сил. Вы напомнили мне кто я, и кого, и чего я достойна.
В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна
Предыдущий раз с концертом в Минске Ольга Бузова была в ноябре 2017 года.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/buzova86
На неделе с гастролями в Минске была актриса Настасья Самбурская.
«Абсолютное хамство». Что возмутило актрису на гастролях в Минске (читать далее).