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«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске

07 октября 2018 13:17
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Ольга Бузова поделилась впечатлениями от концерта в Минске.

После выступления телеведущая написала несколько откровенных постов на своей странице в Instagram.

Ольга Бузова:
Минск. И мои люди. Сцена – место, где я забываю обо всех проблемах... Место, где есть только я, вы... и моя музыка, благодаря которой я живу.

«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске-1

Скриншот из видео со страницы instagram.com/buzova86

Певица отметила, что прошедший в Минске концерт был особенным и одним из лучших за последнее время.

Ольга Бузова:
Минск. Я вас люблю! Спасибо, что принимаете меня. Спасибо, что для вас Бузова «тоже музыка». Один из лучших концертов за последнее время. На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни, благодаря вам и вашей любви. Вы придаёте мне сил. Вы напомнили мне кто я, и кого, и чего я достойна.

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Предыдущий раз с концертом в Минске Ольга Бузова была в ноябре 2017 года.

«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске-4

Скриншот из видео со страницы instagram.com/buzova86

На неделе с гастролями в Минске была актриса Настасья Самбурская.

«Абсолютное хамство». Что возмутило актрису на гастролях в Минске (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Бузова # Фотофакт

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