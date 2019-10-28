«Достигается эффект присутствия, 3D без очков». Что такое полнокупольное кино и где его посмотреть в Минске

Александр Микулич, заведующий ГУО «Минский планетарий», директор II международного фестиваля полнокупольных фильмов: Можно сказать, что это новый и необычный формат в киноискусстве, и такое кино можно увидеть только в Минском планетарии. Сами фильмы проецируются на купол-экран и достигается эффект присутствия, 3D без очков, погружение в картину. Для зрителя это новое ощущение.

В Минском планетарии состоялся II международный фестиваль полнокупольных фильмов. Каковы особенности этого формата и чем удивили участники фестиваля?

Хочу выделить фильм победителей в номинации зрительских симпатий – это «Розетта», который рассказывает о миссии «Розетта». Это такой научно-популярный фильм, который останется и в нашей афише. Мы приобретаем этот фильм.

Александр Микулич: В основном, это научно-популярное, документальное кино, потому что сам формат предназначен для планетариев и, в основном, эти фильмы показываются именно там. Появляются уже купольные кинотеатры, где появляются такие жанры, как арт-работы, музыкальные шоу и, конечно, детская анимация. Эти фильмы чему-то учат и какие-то научные факты доносятся до зрителя.

Фильм «Арора», авторы из Исландии и Канады, рассказывает об удивительном полярном сиянии и мифологии разных народов, связанные с этим природным явлением. Очень интересный фильм был из Австралии про китов, как они живут в Антарктике, там удивительные подводные съемки.

Следует отметить и детскую анимацию, которая у нас востребована в планетарии, «Хрумка и волшебная ракета». Этот фильм также останется в нашей афише, можно прийти уже на следующей неделе, на каникулах и посмотреть этот мультик. Фильм «Разноцветная Вселенная» Московского планетария, тоже научно-популярный фильм.

Раньше нужно было сидеть, задрав голову, и это было достаточно неудобно, а сейчас как?

Александр Микулич:

Сейчас у нас новые кресла с подголовниками и это происходит уже комфортнее для зрителя. Кто-то берет еще дополнительно автомобильные подушки под голову.