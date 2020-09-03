Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт
Можно приготовить очень полезный и питательный салат, главным ингредиентом которого является кунжутное масло.
Нам понадобится 30 мл кунжутного масла, 100 г предварительно отваренной или запеченной свеклы, 100 г сыра фета, руккола, семена кунжута и орегано.
Свеклу немного сбрызнем лимонным соком.
Сыр фета нарезаем мелкими кубиками, добавляем к салату.
Берем рукколу, слегка посыпаем орегано, семенами кунжута и заправляем маслом, соль добавляем по вкусу.
Салату даем 5-7 минут для того, чтобы он впитал все специи и пряности.