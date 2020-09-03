Прямой эфир

Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт

03 сентября 2020 08:38
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Можно приготовить очень полезный и питательный салат, главным ингредиентом которого является кунжутное масло.

Нам понадобится 30 мл кунжутного масла, 100 г предварительно отваренной или запеченной свеклы, 100 г сыра фета, руккола, семена кунжута и орегано.   

Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт-1

Свеклу немного сбрызнем лимонным соком.

Сыр фета нарезаем мелкими кубиками, добавляем к салату.

Берем рукколу, слегка посыпаем орегано, семенами кунжута и заправляем маслом, соль добавляем по вкусу. 

Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт-4

Салату даем 5-7 минут для того, чтобы он впитал все специи и пряности. 

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