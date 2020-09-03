Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт

Можно приготовить очень полезный и питательный салат, главным ингредиентом которого является кунжутное масло.

Нам понадобится 30 мл кунжутного масла, 100 г предварительно отваренной или запеченной свеклы, 100 г сыра фета, руккола, семена кунжута и орегано.