Прямой эфир

Огромный медведь начал бежать в сторону туристов. Среди них был годовалый малыш: инцидент попал на видео

03 сентября 2020 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Группа туристов возвращалась с озера Хидден-Лейк в штате Монтана. По пути один из ее членов, фотограф Дуле Кривдич, заметил странные движения.

Как сообщает Daily Mail, в своем посте в Facebook он опубликовал видео и написал, что огромный медведь бежал вниз по лугу, как раз в сторону группы. Люди, которые находились внизу, совсем не ждали такого «сюрприза». Кривдич вместе со своей женой начали кричать, чтобы вовремя предупредить остальных людей.

Огромный медведь начал бежать в сторону туристов. Среди них был годовалый малыш: инцидент попал на видео-1

Фото: facebook.com/dulekrivdich

В ролике слышно, как один из туристов громко спросил: «Что нам делать?» Мужчина посоветовал начать шуметь и ни в коем случае не бежать. Но тактика не сработала и медведь «начал блефовать»: он специально побежал к людям.

«Они стали очень быстро убегать от него. Такого в своей жизни мы еще не видели. Даже на Олимпиаде».

Некоторые пользователи не поверили в притворство медведя и списали все на его любопытство.

«Если вы смотрели внимательно, то как только медведь замедлился, а люди снова начали убегать, зверь блефовал и остановился в 15 метрах от них с выпяченной грудью», – ответил на это фотограф.  

Комментаторы раскритиковали туристов за игнорирование советов избегать зрительного контакта, сохранять спокойствие и медленно отступать. Кривдич объяснил, что они находились в шоковой ситуации. Ведь в группе со взрослыми был годовалый малыш.  

В подобных ситуациях путешественникам рекомендуется громко кричать, чтобы медведи знали об их присутствии и держать 100-метровую дистанцию. При встрече со зверем не стоит смотреть ему в глаза, нужно начать медленно отходить в сторону.

Огромный медведь начал бежать в сторону туристов. Среди них был годовалый малыш: инцидент попал на видео-4

Фото: GMA/Dule Krivdich

Если под рукой есть перчатки или шапка, можно бросить их на землю, чтобы отвлечь внимание медведя. В случае критической ситуации человеку нужно свернуться калачиком, закрыть руками голову и шею и не снимать рюкзак со спины.

Американский фотограф надеется, что видео станет полезным для зрителей и научит правильно вести себя в опасности.

Дуле Кривдич:
Я думаю, это был случай, когда медведь не знал, что люди приближаются. Но ребята, не подумав, сделали худшее — начали быстро убегать. Слава богу, что все закончилось хорошо.

Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет (читать далее).    

# Дикие животные # калейдоскоп # Дуле Кривдич # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Следите за питанием и гуляйте на свежем воздухе. Как пережить магнитные бури
03 сентября 2020 09:24

Следите за питанием и гуляйте на свежем воздухе. Как пережить магнитные бури

Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт
03 сентября 2020 08:38

Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт

Весит больше 25 кг. Вот как выглядит самый большой кролик в мире
03 сентября 2020 08:34

Весит больше 25 кг. Вот как выглядит самый большой кролик в мире