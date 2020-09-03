Огромный медведь начал бежать в сторону туристов. Среди них был годовалый малыш: инцидент попал на видео

Как сообщает Daily Mail, в своем посте в Facebook он опубликовал видео и написал, что огромный медведь бежал вниз по лугу, как раз в сторону группы. Люди, которые находились внизу, совсем не ждали такого «сюрприза». Кривдич вместе со своей женой начали кричать, чтобы вовремя предупредить остальных людей.

Группа туристов возвращалась с озера Хидден-Лейк в штате Монтана. По пути один из ее членов, фотограф Дуле Кривдич, заметил странные движения.

В ролике слышно, как один из туристов громко спросил: «Что нам делать?» Мужчина посоветовал начать шуметь и ни в коем случае не бежать. Но тактика не сработала и медведь «начал блефовать»: он специально побежал к людям.

«Они стали очень быстро убегать от него. Такого в своей жизни мы еще не видели. Даже на Олимпиаде».

Некоторые пользователи не поверили в притворство медведя и списали все на его любопытство.

«Если вы смотрели внимательно, то как только медведь замедлился, а люди снова начали убегать, зверь блефовал и остановился в 15 метрах от них с выпяченной грудью», – ответил на это фотограф.

Комментаторы раскритиковали туристов за игнорирование советов избегать зрительного контакта, сохранять спокойствие и медленно отступать. Кривдич объяснил, что они находились в шоковой ситуации. Ведь в группе со взрослыми был годовалый малыш.

В подобных ситуациях путешественникам рекомендуется громко кричать, чтобы медведи знали об их присутствии и держать 100-метровую дистанцию. При встрече со зверем не стоит смотреть ему в глаза, нужно начать медленно отходить в сторону.