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У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек

16 мая 2020 10:40
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Вы когда-нибудь задумывались о таинстве своего рождения? Ведь корни каждого человека уходят в глубь веков. Настолько далеко, что даже представить сложно. Но слишком далеко мы заглядывать не станем. Почему бы вместо этого нам не посмотреть на фотографии людей, у которых уже давно есть внуки и внучки? 

«Мои бабушка и дедушка на выпускном в 1957 году», 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-1

Фото: reddit.com/user/ActualPieceofPoop 

«Бабушка и дедушка», 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-4

Фото: vk.com/tebya_zovyt / Мария Тяглова 

«Моя немецкая бабушка и мой афроамериканский дедушка в Германии. Начало 1950-ых», 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-7

Фото: reddit.com/user/Ted_E_Bear 

«Любимые прадедушка и прабабушка. Она всю свою жизнь проработала учителем младших классов. Прадедушка умер до моего рождения, но, по рассказам мамы, это был очень добрый и уважаемый человек», 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-10

Фото: vk.com/tebya_zovyt / Dementiy Kefir 

«Моя прекрасная бабушка в 1960-ых», 

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-13

Фото: reddit.com/user/kristenreanne 

«Любимые и самые красивые дедушка и бабушка», 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-16

Фото: vk.com/tebya_zovyt / Ариана Вартанян 

«Мой 14-летний дедушка хвастается своим новым аккордеоном в 1941 году», 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-19

Фото: reddit.com/user/GrandmaCereal 

«Мои любимые, родные и самые важные люди в жизни. Самые замечательные бабушка и дедушка», 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-22

Фото: vk.com/tebya_zovyt / Александра Казакова 

«Моя прабабушка Элси Аликамик и бабушка Тангик Эготак, 1930-е годы, Канада», 

У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек-25

Фото: reddit.com/user/dragonbornsqrl 

Кстати, ранее мы собрали другую коллекцию фотографий прошлого века. Снимками этих людей тоже поделились внуки и внучки – подробнее здесь.

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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