У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек
Вы когда-нибудь задумывались о таинстве своего рождения? Ведь корни каждого человека уходят в глубь веков. Настолько далеко, что даже представить сложно. Но слишком далеко мы заглядывать не станем. Почему бы вместо этого нам не посмотреть на фотографии людей, у которых уже давно есть внуки и внучки?
«Мои бабушка и дедушка на выпускном в 1957 году»,
Фото: reddit.com/user/ActualPieceofPoop
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Мария Тяглова
«Моя немецкая бабушка и мой афроамериканский дедушка в Германии. Начало 1950-ых»,
Фото: reddit.com/user/Ted_E_Bear
«Любимые прадедушка и прабабушка. Она всю свою жизнь проработала учителем младших классов. Прадедушка умер до моего рождения, но, по рассказам мамы, это был очень добрый и уважаемый человек»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Dementiy Kefir
Фото: reddit.com/user/kristenreanne
«Любимые и самые красивые дедушка и бабушка»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Ариана Вартанян
«Мой 14-летний дедушка хвастается своим новым аккордеоном в 1941 году»,
Фото: reddit.com/user/GrandmaCereal
«Мои любимые, родные и самые важные люди в жизни. Самые замечательные бабушка и дедушка»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Александра Казакова
«Моя прабабушка Элси Аликамик и бабушка Тангик Эготак, 1930-е годы, Канада»,
Фото: reddit.com/user/dragonbornsqrl
Кстати, ранее мы собрали другую коллекцию фотографий прошлого века. Снимками этих людей тоже поделились внуки и внучки – подробнее здесь.