У них такие искренние улыбки. Внуки показали фотографии своих бабушек и дедушек

Вы когда-нибудь задумывались о таинстве своего рождения? Ведь корни каждого человека уходят в глубь веков. Настолько далеко, что даже представить сложно. Но слишком далеко мы заглядывать не станем. Почему бы вместо этого нам не посмотреть на фотографии людей, у которых уже давно есть внуки и внучки?

«Мои бабушка и дедушка на выпускном в 1957 году»,