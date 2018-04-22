«Возможно, ему следует просто пойти поиграть в гольф»: Ивана Трамп поделилась мыслями насчёт второго срока бывшего супруга

Новости США. Первая жена Дональда Трампа поделилась своим мнением относительно второго срока президентства бывшего мужа.

Как сообщает Page Six, Ивана Трамп считает, что нынешнему президенту США не стоит баллотироваться на второй срок.

Ивана Трамп, первая жена Дональда Трампа:

Вот, что я вам скажу. Не думаю, что в этом есть необходимость. У него хорошая жизнь, у него есть всё. На следующих выборах Дональду будет 73-74 года. Возможно, ему следует просто пойти поиграть в гольф и насладиться судьбой. Мне кажется, что ему не хватает свободы. Не думаю, что он так представлял себе президентство. Это так много информации – ты должен знать целый мир.

Ивана Трамп родилась в Чехословакии. Она вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году. После 15 лет совместной жизни пара рассталась. У них в браке родились трое детей: Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп.

В 2018 году Иванка Трамп приняла участие в церемонии закрытия Олимпийских игр