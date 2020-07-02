Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит

Для 21-летней Ольги это первый опыт такой деятельности. Девушка призналась, что рада тому, как всё прошло. Соведущим начинающей актрисы стал артист Юрий Колокольников. Президентом фестиваля является кинорежиссёр Сергей Бодров-старший, дедушка Ольги.

Ранее мы уже рассказывали, что дочь актёра фильмов «Брат» и «Брат 2» пошла по стопам отца. В 2020 году девушка окончила актёрский факультет ГИТИСа, а также успела сыграть небольшую роль в фильме «Калашников».