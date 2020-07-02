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Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит

02 июля 2020 11:31
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Новости России. Дочь актёра Сергея Бодрова стала ведущей церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит -1

Фото: instagram.com/zerkalo.space 

Для 21-летней Ольги это первый опыт такой деятельности. Девушка призналась, что рада тому, как всё прошло. Соведущим начинающей актрисы стал артист Юрий Колокольников. Президентом фестиваля является кинорежиссёр Сергей Бодров-старший, дедушка Ольги.

Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит -4

Фото: instagram.com/zerkalo.space 

Ранее мы уже рассказывали, что дочь актёра фильмов «Брат» и «Брат 2» пошла по стопам отца. В 2020 году девушка окончила актёрский факультет ГИТИСа, а также успела сыграть небольшую роль в фильме «Калашников».

Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит -7

Фото: instagram.com/zerkalo.space 

У Ольги Бодровой есть младший брат Александр. Как он выглядит и чем занимается – читайте здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Бодрова # Сергей Бодров # Сергей Бодров-старший # Юрий Колокольников # Фотофакт

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