Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит

Новости России. Дочь актёра Сергея Бодрова стала ведущей церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».
Новости России. Дочь актёра Сергея Бодрова стала ведущей церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».
Фото: instagram.com/zerkalo.space
Для 21-летней Ольги это первый опыт такой деятельности. Девушка призналась, что рада тому, как всё прошло. Соведущим начинающей актрисы стал артист Юрий Колокольников. Президентом фестиваля является кинорежиссёр Сергей Бодров-старший, дедушка Ольги.
Фото: instagram.com/zerkalo.space
Ранее мы уже рассказывали, что дочь актёра фильмов «Брат» и «Брат 2» пошла по стопам отца. В 2020 году девушка окончила актёрский факультет ГИТИСа, а также успела сыграть небольшую роль в фильме «Калашников».
Фото: instagram.com/zerkalo.space
У Ольги Бодровой есть младший брат Александр. Как он выглядит и чем занимается – читайте здесь.