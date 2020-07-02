Мама увидела возле сына чужие руки. Но в комнате никого не было

Чарли баюкала малыша, он простыл и выглядел уставшим. Вскоре Исаак заснул, женщина уложила его в кроватку и вышла из комнаты. Периодически Дэвис поглядывала на радионяню. Чарли думала, что мальчик может ворочаться во сне или проснуться от холода. Но всё было хорошо, малыш крепко спал.

Как сообщает The Sun, эта история произошла 19 февраля в британском городе Эйлсбери. 28-летняя Чарли Дэвис находилась дома вместе с сыном Исааком, партнёр женщины – 42-летний Пол – ушёл на работу.

Закончив мыть посуду, Дэвис вновь взглянула на устройство. Женщина увидела на экране чьи-то руки и сильно испугалась. Она побежала к сыну, ворвалась в комнату. Но в помещении не было никого, кроме мирно спавшего Исаака.

Чарли смутилась и постаралась успокоить сердцебиение. Женщина укрыла мальчика одеялом, а затем вновь посмотрела на радионяню. На миг экран потемнел, потом вновь включился, но уже ничего необычного не показывал. Чтобы доказать, что ей не померещилось, Дэвис сделала снимок того момента, когда на экране были видны руки.