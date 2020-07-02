Мама увидела возле сына чужие руки. Но в комнате никого не было
Молодая мама уложила малыша спать, включила радионяню и ушла заниматься домашними делами. Когда женщина проверила устройство, на экране она увидела чьи-то руки.
Как сообщает The Sun, эта история произошла 19 февраля в британском городе Эйлсбери. 28-летняя Чарли Дэвис находилась дома вместе с сыном Исааком, партнёр женщины – 42-летний Пол – ушёл на работу.
Чарли баюкала малыша, он простыл и выглядел уставшим. Вскоре Исаак заснул, женщина уложила его в кроватку и вышла из комнаты. Периодически Дэвис поглядывала на радионяню. Чарли думала, что мальчик может ворочаться во сне или проснуться от холода. Но всё было хорошо, малыш крепко спал.
Закончив мыть посуду, Дэвис вновь взглянула на устройство. Женщина увидела на экране чьи-то руки и сильно испугалась. Она побежала к сыну, ворвалась в комнату. Но в помещении не было никого, кроме мирно спавшего Исаака.
Чарли смутилась и постаралась успокоить сердцебиение. Женщина укрыла мальчика одеялом, а затем вновь посмотрела на радионяню. На миг экран потемнел, потом вновь включился, но уже ничего необычного не показывал. Чтобы доказать, что ей не померещилось, Дэвис сделала снимок того момента, когда на экране были видны руки.
После этого случая Чарли обратилась за советом к сестре Кайли, которая увлекается мистикой. Кайли рассказала о случившемся своему знакомому медиуму. Мужчина пояснил, что две сложенные вытянутые руки означают исцеление. Он также добавил, что, вероятно, это руки бабушки и дедушки мальчика по линии отца, которые умерли до рождения Исаака.
Дэвис продолжает пользоваться той же радионяней, но больше ни разу не видела на экране призрачных рук. И Чарли считает, что это к лучшему.
Ранее мы рассказывали о другом пугающем случае. Женщина оставила детей одних в комнате, а затем увидела рядом с ними призрака (здесь подробнее).