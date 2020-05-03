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Родители сделали дочке торт на день рождения, но ошиблись в возрасте. Пришлось выкручиваться

03 мая 2020 14:05
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Родители решили поздравить дочь с 19-летием, но в доме не оказалось свечи с нужной цифрой. Поэтому пришлось включить фантазию.  

Об этом случае отец именинницы рассказал на Reddit.  

Из-за коронавируса дочь пользователя соцсети не смогла отметить свой праздник с друзьями. Поэтому родители решили взять дело в свои руки и устроить домашнюю посиделку.  

На торте именинницы красовались две цифры – 18 и 20 – так родители вышли из смешной ситуации. В доме не оказалось ни одной свечи с цифрой 9. Поэтому родители решили поступить так креативно. 

Родители сделали дочке торт на день рождения, но ошиблись в возрасте. Пришлось выкручиваться-1

Фото: reddit.com/user/fanzel71  

 «Моей дочери исполнилось 19 лет на днях. Мы использовали все свечи, что были у нас под рукой».

Судя улыбке девушки на снимке, она осталась довольна подарком.  

Пост с идеей отца стал популярным. Пользователи начали советовать, как бы они вышли из такой ситуации. А многие предположили, что на фото между свечей – 19-летняя девушка, поэтому математический ряд сложился.  

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# Дети и родители # калейдоскоп

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