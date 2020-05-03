Родители сделали дочке торт на день рождения, но ошиблись в возрасте. Пришлось выкручиваться

Родители решили поздравить дочь с 19-летием, но в доме не оказалось свечи с нужной цифрой. Поэтому пришлось включить фантазию.

Об этом случае отец именинницы рассказал на Reddit.

Из-за коронавируса дочь пользователя соцсети не смогла отметить свой праздник с друзьями. Поэтому родители решили взять дело в свои руки и устроить домашнюю посиделку.

На торте именинницы красовались две цифры – 18 и 20 – так родители вышли из смешной ситуации. В доме не оказалось ни одной свечи с цифрой 9. Поэтому родители решили поступить так креативно.