Прямой эфир

Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения

02 мая 2020 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Родственники маленькой девочки захотели устроить ей сюрприз к дню рождения. С малышкой пришли повидаться не только бабушки, дедушки и друзья семьи, но даже спасатели. 

Как сообщает WCNC, 5-летняя Натали Вулф живёт в американском городе Шарлотт. Бабушка ребёнка рассказала, что девочка долгое время планировала своё день рождения. Однако из-за определённых причин праздник нельзя было провести так, как хотела Натали. 

Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения -1

Фото: facebook.com/andreajayne729 

Видя грустного ребёнка, мама и бабушка захотели как-то развеселить девочку. Они тайно попросили родственников и друзей устроить небольшой парад возле дома Натали. Но на этом сюрприз не закончился. 

Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения -4

Фото: facebook.com/andreajayne729 

Когда наступил день рождения, девочка радостно смотрела, как мимо неё проезжают на своих машинах четыре поколения её семьи, друзья и соседи. Все эти люди весело махали малышке, поздравляли её с днём рождения и передавали подарки. 

Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения -7

Фото: facebook.com/andreajayne729 

Затем на дороге появились полицейские. От восторга Натали начала бегать кругами и подпрыгивать. Затем из машины вышла женщина-офицер. Ребёнок был невероятно счастлив, что человек, который «хранит и защищает», тоже девушка. 

Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения -10

Фото: facebook.com/andreajayne729 

Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения -12

Фото: facebook.com/jayne.f.williams  

А когда приехали спасатели, девочка уже просто не знала, как ещё выразить свою радость и застыла на месте. После окончания праздника Натали сказала, что это был её самый лучший день рождения. 

Кстати, ранее мы рассказывали об отце, который сделал сыну самый лучший подарок на день рождения.

Мужчина помог мальчику встретить своего кумира – здесь подробности

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон
02 мая 2020 10:10

Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон

Татьяна Васильева попала в больницу. У актрисы температура и кашель
02 мая 2020 09:29

Татьяна Васильева попала в больницу. У актрисы температура и кашель

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты
02 мая 2020 08:31

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты