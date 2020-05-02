Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения

Родственники маленькой девочки захотели устроить ей сюрприз к дню рождения. С малышкой пришли повидаться не только бабушки, дедушки и друзья семьи, но даже спасатели. Как сообщает WCNC, 5-летняя Натали Вулф живёт в американском городе Шарлотт. Бабушка ребёнка рассказала, что девочка долгое время планировала своё день рождения. Однако из-за определённых причин праздник нельзя было провести так, как хотела Натали.

Фото: facebook.com/andreajayne729

Видя грустного ребёнка, мама и бабушка захотели как-то развеселить девочку. Они тайно попросили родственников и друзей устроить небольшой парад возле дома Натали. Но на этом сюрприз не закончился.

Фото: facebook.com/andreajayne729

Когда наступил день рождения, девочка радостно смотрела, как мимо неё проезжают на своих машинах четыре поколения её семьи, друзья и соседи. Все эти люди весело махали малышке, поздравляли её с днём рождения и передавали подарки.

Фото: facebook.com/andreajayne729

Затем на дороге появились полицейские. От восторга Натали начала бегать кругами и подпрыгивать. Затем из машины вышла женщина-офицер. Ребёнок был невероятно счастлив, что человек, который «хранит и защищает», тоже девушка.

Фото: facebook.com/andreajayne729

Фото: facebook.com/jayne.f.williams