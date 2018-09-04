4-летняя девочка заразилась опасной инфекцией после примерки обуви на босую ногу

Маленькая девочка попала в больницу после примерки обуви.

Как сообщает The Daily Mail, 4-летняя малышка была госпитализирована после того, как примерила несколько пар обуви в магазине.

Инцидент произошел в Южном Уэльсе. Мама с девочкой ходили по магазинам, в одном из которых и примерили обувь. Так как в тот день было очень жарко, на девочке не было носков.

На следующий день на ноге ребенка появился нарыв и поднялась температура. Девочку доставили в больницу, где был диагностирован сепсис – заражение крови.

По словам врачей, скорее всего на ноге ребенка была небольшая ранка, через которую бактерии попали в организм.

После курса антибиотиков малышке стало лучше – ее уже отправили домой.

Мама ребенка опубликовала пост в соцсетях, где призвала родителей быть ответственными и всегда носить с собой носочки для детей. «Никогда не знаешь, кто примерял обувь до тебя».

Мама девочки:

Кто бы мог подумать, что новые ботинки могут принести столько неприятностей. Поэтому во время шоппинга носите пару запасных носков.

Страшная история произошла недавно в США.