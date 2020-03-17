Коронавирус. Американские сценаристы давно предвидели эпидемию?

Ровно четверть века назад, в марте 1995 года, состоялась мировая премьера фильма «Эпидемия». Сценаристы Лоуренс Дуорет и Роберт Рой Пул расписали историю, многими фактами очень напоминающую наш сегодняшний вселенский шухер. Какая у нас картина в эти дни? Статистика каждые сутки фиксирует новые сотни смертей. Хуже всего положение в Италии. Государства закрывают границы, европейские столицы опустели: туристов нет, жители размели полки с продуктами и попрятались в домах. Компании останавливают производство, бизнес теряет прибыли. Вирусологи всего мира, не установив источник заражения, ломают головы над вакциной. Как дальше будут развиваться события, предсказывать никто не рискует. Тем более, на создание вакцины против любого штамма, по мнению ученых, как правило, уходит минимум год, а нередко и больше. А что в кино?



Кадр из фильма «Эпидемия» (1995)

Про Китай, где всё началось - кто-то что-то якобы съел, - речь не идет. По сценарию матрос контрабандой привез из Заира в США маленькую обезьянку. Сам парень внезапно скончался, а мартышка пошла бегать по окрестностям небольшого американского городка, разнося заразу. Жители стали загадочно умирать. Симптомы, как и в нынешней ситуации, похожи на грипп: слабость и высокая температура. В город срочно нагрянули медики. Что делать? «Ничего хреновее этого вируса я не видел за всю свою жизнь», – говорит главный герой Сэм Дэниелс, роль которого играет Дастин Хоффман.



Кадр из фильма «Эпидемия» (1995)

Они с коллегами ищут источник заражения, чтобы попытаться создать вакцину. Тем временем оказалось, что сыворотка давно разработана, но большое военное начальство её держит в секрете. Почему? А чтобы эксклюзивно обладать новым биологическим оружием, которое по случайности вырвалось на свободу с их базы в Заире. Генералы докладывают президенту, что положение серьезное, и есть один способ уничтожить заразу – взорвать город со всеми его жителями. То есть пожертвовать несколькими тысячами жизней ради спасения всей страны. Глава Белого дома отдает приказ. Кстати, китайцы сегодня заподозрили военных США в завозе вируса в Ухань. Их мнение разделяют некоторые российские аналитики. Все в голос утверждают о возможном применении Пентагоном коронавируса как биологического оружия - для ослабления Китая в интересах американцев. Какие-то узнаваемые параллели, не так ли? Но вернемся к экрану. Осуществить задуманное мешает этот чертов эпидемиолог Дэниелс. Он сует свой нос в Заир, требует объявить чрезвычайное положение в городе, проверять людей в аэропорту, перекрыть дороги. Он добивается, чтобы всех жителей изолировали от общения с внешним миром. Местные власти строят не новую инфекционку, как в Китае или в Подмосковье, а палаточный городок за колючей проволокой.



Кадр из фильма «Эпидемия» (1995)

Всё очень строго! Похоже на действия многих правительств в наши дни. Звучит как сегодня и диалог врача с жителем Заира: «- А этот старик почему ещё не умер? - Он живет в пещере один». Как часто бывает в голливудских фильмах, нас ожидает хэппи-энд. Сэм уходит от погони людей в погонах, ловит маленькую симпатичную обезьянку и делает вакцину. Кто из жителей еще жив, тот уже не умрет. Медицина остановила и победила эпидемию.



Кадр из фильма «Эпидемия» (1995)



Если исключить детективную составляющую - воздушные гонки со стрельбой, интриги военных, охоту на несчастное животное, то вполне можно сказать, что сценаристы еще тогда видели наш 2020-й.