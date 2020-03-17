Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение». Что о нём известно?

Об этом группа сообщила в своих социальных сетях. Дмитрий Красилов после выхода видео на песню UNO стал любимцем зрителей и героем мемов.

Little Big : Самый часто задаваемый вопрос последних дней – поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!

По правилам конкурса на сцене не могут одновременно находиться более шести человек. Ради «Евровидения» группа расширилась именно до такого количества участников. Поэтому поклонники коллектива предлагали создать петицию, чтобы танцор поехал на конкурс – и находился в фан-зоне.

Однако группа пока не рассказывала, каким будет ее номер на конкурсе и какое место в нем займет колоритный участник.

Дмитрий Красилов – 26-летний танцор из Заринска. Он принимал участие в проекте «Танцы» на телеканале ТНТ. Затем парень попробовал себя в актерской профессии и снялся в нескольких сериалах.