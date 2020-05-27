Бабушке на фото 80 лет. И вот в чём её маленький секрет

Новости Великобритании. Тётя пришла к племяннице с просьбой немного омолодить её в честь дня рождения. Девушка справилась на отлично.

Как сообщает DailyMail, 33-летняя жительница шотландского города Абердин Джулия Стронах работает визажисткой. Год назад, когда её тёте Сандре исполнилось 80 лет, Джулия применила на ней свои навыки и показала результат. Женщина стала выглядеть существенно моложе.