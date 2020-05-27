Бабушке на фото 80 лет. И вот в чём её маленький секрет
Новости Великобритании. Тётя пришла к племяннице с просьбой немного омолодить её в честь дня рождения. Девушка справилась на отлично.
Как сообщает DailyMail, 33-летняя жительница шотландского города Абердин Джулия Стронах работает визажисткой. Год назад, когда её тёте Сандре исполнилось 80 лет, Джулия применила на ней свои навыки и показала результат. Женщина стала выглядеть существенно моложе.
Фото: instagram.com/julzplatinum
Когда восторженные подписчики попросили поделиться секретом, британка согласилась. Стронах предпочитает использовать «лёгкую» косметику, также девушка во время работы учитывает особенности кожи и строения лиц своих клиентов.
В случае со своей тётей Джулия сначала нанесла на лицо и шею женщины тональный крем, чтобы визуально выровнять тон кожи. Далее визажистка приготовила смесь из матовых теней и нанесла подводку на открытые веки.
Фото: instagram.com/julzplatinum
Следом Стронах использовала накладные ресницы, сделав их более редкими к краям, а также осветлила брови и сделала их густыми. Губы Сандры девушка окрасила только посередине, поскольку считает, что помада на краях губ наоборот добавляет человеку возраст. Напоследок Джулия воспользовалась пудрой с бронзером.
Фото: instagram.com/julzplatinum
Закончив с описанием процесса, визажистка упомянула, что старалась подчеркнуть яркие стороны лица и скрыть слабые, а не полностью преобразить внешность тёти.
Кстати, преображение может не понадобиться, если изначально соблюдать некоторые рекомендации.
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