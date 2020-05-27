Девушка показала, как убралась в ванной. Видео набрало более 7 миллионов просмотров, но делать то же самое никто не захотел

Девушка предложила людям новый флешмоб, но пользователям соцсетей идея не понравилась. Дело в том, что ради участия в этом проекте придётся потрудиться.

Пользовательница Twitter под ником MLE опубликовала видео, которое набрало более 7,7 миллиона просмотров. На кадрах ничего особенного – обычная уборка ванной комнаты. Девушка вымыла раковину, ванну, смесители, душ, выкинула мусор и многое другое. Всё это было проделано быстро и аккуратно.