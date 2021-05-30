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Девушка фотографировалась с женихом на пристани озера и уронила обручальное кольцо в воду

30 мая 2021 10:44
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Пара делала счастливые фотографии по случаю помолвки, но ситуацию едва не омрачила неприятность. Невеста уронила дорогое кольцо из белого золота и с бриллиантом в озеро. 

Как сообщает CNN, Ребекка Чаукрия и Вики Патель пришли на британское озеро Уиндермир всего через два дня после помолвки, чтобы сделать несколько красивых снимков. В какой-то момент обручальное кольцо девушки соскользнуло с пальца и упало в воду. 

Парень решил сделать предложение и положил кольцо в завтрак. Соцсети были шокированы 

Девушка фотографировалась с женихом на пристани озера и уронила обручальное кольцо в воду-1

Фото: CNN

Пара попробовала самостоятельно найти украшение, но вода была мутной и холодной, поэтому поиски не увенчались успехом. О плачевном положении дел узнал 21-летний дайвер Ангус Хоскинг. У парня был большой опыт, раньше он три с половиной года чистил озёра от мусора, а также помогал доставать со дна упавшие в воду вещи. 

На поиски ушло всего 20 минут. При помощи металлодетектора Ангус пусть и с трудностями, но сумел найти и вытянуть из ила кольцо. Когда парень вынырнул с украшением в руках, Чаукрия и Патель не могли поверить своему счастью. 

Девушка фотографировалась с женихом на пристани озера и уронила обручальное кольцо в воду-4

Фото: CNN

Пара долго и искренне благодарила Хоскинга, а также заявила, что как только будут сняты ограничения на проведение свадебных церемоний, Ангус будет приглашён на торжество в качестве почётного гостя. 

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который едва не нарвался на гнев супруги. Ведь в Валентинов день обручальное кольцо парня оказалось в мусорном контейнере – подробнее здесь

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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