Девушка фотографировалась с женихом на пристани озера и уронила обручальное кольцо в воду

Пара делала счастливые фотографии по случаю помолвки, но ситуацию едва не омрачила неприятность. Невеста уронила дорогое кольцо из белого золота и с бриллиантом в озеро.
Как сообщает CNN, Ребекка Чаукрия и Вики Патель пришли на британское озеро Уиндермир всего через два дня после помолвки, чтобы сделать несколько красивых снимков. В какой-то момент обручальное кольцо девушки соскользнуло с пальца и упало в воду.
Парень решил сделать предложение и положил кольцо в завтрак. Соцсети были шокированы
Пара попробовала самостоятельно найти украшение, но вода была мутной и холодной, поэтому поиски не увенчались успехом. О плачевном положении дел узнал 21-летний дайвер Ангус Хоскинг. У парня был большой опыт, раньше он три с половиной года чистил озёра от мусора, а также помогал доставать со дна упавшие в воду вещи.
На поиски ушло всего 20 минут. При помощи металлодетектора Ангус пусть и с трудностями, но сумел найти и вытянуть из ила кольцо. Когда парень вынырнул с украшением в руках, Чаукрия и Патель не могли поверить своему счастью.
Пара долго и искренне благодарила Хоскинга, а также заявила, что как только будут сняты ограничения на проведение свадебных церемоний, Ангус будет приглашён на торжество в качестве почётного гостя.
Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который едва не нарвался на гнев супруги. Ведь в Валентинов день обручальное кольцо парня оказалось в мусорном контейнере – подробнее здесь.