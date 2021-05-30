Девушка фотографировалась с женихом на пристани озера и уронила обручальное кольцо в воду

Пара делала счастливые фотографии по случаю помолвки, но ситуацию едва не омрачила неприятность. Невеста уронила дорогое кольцо из белого золота и с бриллиантом в озеро.

Как сообщает CNN, Ребекка Чаукрия и Вики Патель пришли на британское озеро Уиндермир всего через два дня после помолвки, чтобы сделать несколько красивых снимков. В какой-то момент обручальное кольцо девушки соскользнуло с пальца и упало в воду.

Парень решил сделать предложение и положил кольцо в завтрак. Соцсети были шокированы