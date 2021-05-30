А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака

Давным-давно астрологи выделили 12 знаков Зодиака. В зависимости от даты рождения человек автоматически присоединяется к одному из «кланов». У каждого знака Зодиака есть свои отличительные особенности, про которые написано немало книг. Есть и люди, которые регулярно читают гороскопы, чтобы принимать важные или не очень жизненные решения.

Конечно же, существует масса вещей, которые предназначены, например, для Овнов или Водолеев. Легко найти майку с принтом: «Все девушки как девушки, а Девы – богини». А в этот раз дизайнеры попробовали представить, как могла бы выглядеть идеальная спальная комната для каждого знака Зодиака.

Овен