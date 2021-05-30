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А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака

30 мая 2021 09:36
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Давным-давно астрологи выделили 12 знаков Зодиака. В зависимости от даты рождения человек автоматически присоединяется к одному из «кланов». У каждого знака Зодиака есть свои отличительные особенности, про которые написано немало книг. Есть и люди, которые регулярно читают гороскопы, чтобы принимать важные или не очень жизненные решения.

Конечно же, существует масса вещей, которые предназначены, например, для Овнов или Водолеев. Легко найти майку с принтом: «Все девушки как девушки, а Девы – богини». А в этот раз дизайнеры попробовали представить, как могла бы выглядеть идеальная спальная комната для каждого знака Зодиака.

Овен

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-1

Фото: hammonds-uk.com

Телец

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-4

Фото: hammonds-uk.com

Близнецы

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-7

Фото: hammonds-uk.com

Рак

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-10

Фото: hammonds-uk.com

Лев

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-13

Фото: hammonds-uk.com

Дева

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-16

Фото: hammonds-uk.com

Весы

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-19

Фото: hammonds-uk.com

Скорпион

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-22

Фото: hammonds-uk.com

Стрелец

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-25

Фото: hammonds-uk.com

Козерог

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-28

Фото: hammonds-uk.com

Водолей

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-31

Фото: hammonds-uk.com

Рыбы

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака-34

Фото: hammonds-uk.com

Кстати, а вы знаете, с какими вопросами люди приходят к астрологам? Специалист рассказала о своей работе (здесь подробности).

# Гороскоп # калейдоскоп # Фотофакт

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