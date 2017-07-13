Радость, удивление, неожиданные встречи и сюрпризы: как жители и гости Витебска провели 12 июля на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. 12 июля прошел третий день международного фестиваля искусств «Славянский базар». Жители и гости Витебска провели этот день весело и насыщенно. Программа включала в себя мероприятия, как для детей, так и для взрослых.

Дети посмотрели знаменитую сказку «Бременские музыканты» в Белорусском театре «Лялька». Возле него самых маленьких ждал сюрприз: различные персонажи в костюмах ходили на ходулях и развлекали прохожих.