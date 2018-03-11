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«Для меня это большое чудо»: Светлана Лобода готовится стать мамой во второй раз

11 марта 2018 08:17
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Новости Украины. На днях певица Светлана Лобода рассказала об уходе в отпуск.  

На странице в Instagram Светлана назвала причину – женщина готовится рожать ребёнка.  

«Для меня это большое чудо»: Светлана Лобода готовится стать мамой во второй раз-1

Фото: instagram.com/lobodaofficial  

«Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины… рождению малыша. Для меня это большое чудо... и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне, снова в стою, снова на концертах», – написала певица в социальной сети (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Для меня это большое чудо»: Светлана Лобода готовится стать мамой во второй раз-4

Фото: instagram.com/lobodaofficial  

Фанаты певицы не остались равнодушными и прокомментировали временный уход Светланы.  

«Света! Желаю вам и вашему малышу здоровья! Ждём вас снова на сцене!»,  

«Только вчера мы с подругой поклялись друг другу, что обязательно пойдём на концерт Светланы Лободы. Ждём июнь»,  

«Как же Вам к лицу беременность! Вы очень красивая!»,  

«Замечательное событие! Очень рада за Вас!»,  

«Будь счастлива! Пусть всё у тебя складывается хорошо, всё задуманное исполнится. А мы будем ждать твоего карапузика».  

До официального сообщения Светланы Лободы уже некоторое время ходили слухи о беременности певицы.  

Зрители обратили внимание, что женщина стала выбирать более свободные наряды (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Светлана Лобода

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