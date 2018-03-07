Светлана Лобода ждёт второго ребенка? В сети обсуждают беременность певицы

В сети уже несколько дней обсуждают возможную беременность певицы Светланы Лободы.
По информации СМИ, исполнительница находится на седьмом месяце беременности и станет мамой в мае.
В сети уже несколько дней обсуждают возможную беременность певицы Светланы Лободы.
По информации СМИ, исполнительница находится на седьмом месяце беременности и станет мамой в мае.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Некоторые издания предполагают, что отцом ребенка является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Исполнители познакомились в Баку на музыкальном фестивале летом 2017 года.
Ни Лобода, ни Линдеманн никак не комментировали эту информацию.
У Светланы Лободы есть дочь – 6-летняя Ева.
С дочерью. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Однако пользователи сети отмечают, что Светлана стала выбирать более свободные наряды в последнее время, судя по ее фото в соцсетях.
В одном из интервью Лобода прокомментировала перенос большого сольного концерта в Москве, который был запланирован на весну 2018 года, на осень того же года.
Светлана Лобода:
В 2017-м году тур был очень успешным для нас, мы отработали огромное количество концертов. Мы сделали классные концерты. Я просто поняла, что к 2018 году мы физически не успеем сделать новую программу. В этом году мы получили звание «Лучшего артиста», а чтобы соответствовать этому статусу, я подумала, что надо дать себе время, записать абсолютно новую программу, огромное количество новых песен и осенью всех удивить. Поэтому мы перенесли, чтобы за полгода хорошо подготовиться.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
В большом интервью программе «Простые вопросы» осенью 2017 года исполнительница рассказывала, что она сконцентрированный на работе человек, у которого пока нет времени на личную жизнь, а о ней уже пора подумать.
Светлана Лобода:
Семья, мужчина занимает очень много времени, и если ты хочешь быть в отношениях, то, безусловно, ты должен отдавать себя максимально этому – твоей семье, твоим чувствам. Если ты сконцентрирован на карьере, на работе – она будет, конечно, расти, ты будешь подниматься вверх, но, рано или поздно, приходит время, когда ты понимаешь, что тебе всё становится скучно. Тебе хочется всё бросить, как-то по-другому ко всему отнестись, пересмотреть всё. Поэтому я думаю, что у меня период такой времени, когда я очень сильно сконцентрирована на работе, но этот период, в скором времени, пройдёт.
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