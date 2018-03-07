Светлана Лобода ждёт второго ребенка? В сети обсуждают беременность певицы

Однако пользователи сети отмечают, что Светлана стала выбирать более свободные наряды в последнее время, судя по ее фото в соцсетях.

В одном из интервью Лобода прокомментировала перенос большого сольного концерта в Москве, который был запланирован на весну 2018 года, на осень того же года.

Светлана Лобода:

В 2017-м году тур был очень успешным для нас, мы отработали огромное количество концертов. Мы сделали классные концерты. Я просто поняла, что к 2018 году мы физически не успеем сделать новую программу. В этом году мы получили звание «Лучшего артиста», а чтобы соответствовать этому статусу, я подумала, что надо дать себе время, записать абсолютно новую программу, огромное количество новых песен и осенью всех удивить. Поэтому мы перенесли, чтобы за полгода хорошо подготовиться.