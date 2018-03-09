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Видеофакт: в Национальном парке Крюгера слоны аккуратно обошли спрятавшуюся в панцирь черепаху

09 марта 2018 12:29
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Новости ЮАР. В Национальном парке Крюгера в ЮАР черепаха пережила нашествие слонов. Небольшое животное притворилось камнем.  

Видеофакт: в Национальном парке Крюгера слоны аккуратно обошли спрятавшуюся в панцирь черепаху-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings  

На YouTube-канале появилось видео, где черепаха спряталась в панцирь и неподвижно лежит. Вокруг пресмыкающегося ходят слоны, которые пришли к водоёму утолить жажду.  

Видеофакт: в Национальном парке Крюгера слоны аккуратно обошли спрятавшуюся в панцирь черепаху-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings  

Любое неосторожное движение могло травмировать черепаху, но млекопитающие аккуратно обходили неподвижное животное. Вскоре слоны переместились вверх по течению и черепаха благополучно покинула опасное место.

Видеофакт: в Национальном парке Крюгера слоны аккуратно обошли спрятавшуюся в панцирь черепаху-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings  

Пользователи не остались равнодушными и прокомментировали случившееся.

«Я уверен, что слоны так же сильно не хотят наступать на черепаху, как сама черепаха не хочет, чтобы на неё наступили!»,

«Я думаю, слоны знают, что это живое существо, они очень умные животные»,

«Бегство в конце – лучший момент. Не могу перестать смеяться… Везучая черепаха»,

«Дело не в везении. Слоны – вежливые гиганты»,

«Слоны поступили очень мило и заботливо».

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# калейдоскоп # Животные

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