Видеофакт: в Национальном парке Крюгера слоны аккуратно обошли спрятавшуюся в панцирь черепаху

Новости ЮАР. В Национальном парке Крюгера в ЮАР черепаха пережила нашествие слонов. Небольшое животное притворилось камнем.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings

На YouTube-канале появилось видео, где черепаха спряталась в панцирь и неподвижно лежит. Вокруг пресмыкающегося ходят слоны, которые пришли к водоёму утолить жажду.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings

Любое неосторожное движение могло травмировать черепаху, но млекопитающие аккуратно обходили неподвижное животное. Вскоре слоны переместились вверх по течению и черепаха благополучно покинула опасное место.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings

Пользователи не остались равнодушными и прокомментировали случившееся.

«Я уверен, что слоны так же сильно не хотят наступать на черепаху, как сама черепаха не хочет, чтобы на неё наступили!»,

«Я думаю, слоны знают, что это живое существо, они очень умные животные»,

«Бегство в конце – лучший момент. Не могу перестать смеяться… Везучая черепаха»,

«Дело не в везении. Слоны – вежливые гиганты»,

«Слоны поступили очень мило и заботливо».

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