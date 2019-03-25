Василий Шуйский. Как человек без принципов занял российский престол

Есть люди, которые ради власти готовы на всё – ложь, подлость, предательство, кровь. И когда они идут к своей цели, жизнь для других становится горькой.

Карьеристы без моральных принципов были всегда и везде. Заглянем в историю России 17 века, смутное время. Князь Василий Шуйский, люто ненавидя взошедшего на русский престол безродного боярина Годунова, мечтает о царской короне. Они с новым государем ровесники, так чем Бориска лучше?! Эту злобу князь затаил давно, еще когда Годунов, будучи боярином, подговорил царя сослать отца Шуйского в монастырь, где тот загадочно помер. Женаты Борис и Василий были на сестрах-дочерях Малюты Скуратова. Но где справедливость? У Годунова двое детей родилось, а Шуйским Бог не дал наследников. Позже он женился на другой и стал отцом двух дочек, но крохи долго не прожили.

Казалось бы, зачем тебе власть, слава? Были бы семья, дети, – было б ради кого стараться. А так – только врагов найдёшь да здоровье потеряешь. Нет же – Василий Шуйский на всё шёл, лишь бы взобраться выше всех.

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Мы собрали из разных источников эпизоды из жизни великого князя, которые помогут нам лучше составить портрет этого беспринципного типа.

После убийства в Угличском монастыре наследного царевича Дмитрия – внебрачного сына Ивана Грозного – царь Фёдор Иоаннович поручает Шуйскому провести расследование. Князь находит доказательства, что мальчика угробили по заданию четы Годуновых. Однако по возвращении в Москву докладывает царю и всему кремлевскому люду, что произошел несчастный случай – наследник, мол, сам напоролся на нож. Боялся Шуйский, что Годунов со своим безграничным влиянием на государя выкрутится, и будет лучше, если держать пока его в «кулаке». Солгал человек, перед народом целуя крест.

Ещё при правлении Годунова объявился на российских просторах Лжедмитрий I, шедший с войском занимать московский трон. Шуйский был среди первых его противников. Но когда Годунов вдруг скончался, а самозванец всё же вошел в Кремль, боярин стал демонстрировать лояльность к новому государю. Правда, одновременно плел против него заговор.

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Тайный сговор вскоре был раскрыт, и Шуйского приговорили к «вышке». Но молодой царь пощадил князя. И зря. Такие люди добром на добро не отвечают, у них другие цели. В мае 1606 года стрельцы во главе с Василием Шуйским парня всё же прикончили, а спустя два дня знать московская провозгласила боярина своим государем. Но на этом смутное время на Руси не закончилось. Её ещё долго будет лихорадить. Что до нового царя, то сущность человека, как известно, от его места в обществе не меняется. Он только приспосабливается к обстоятельствам и условиям.

Шуйский – царь очень хотел нравиться. Думе он передал часть своих полномочий. Дворянству потрафил тем, что ужесточил положение крепостных крестьян. Приказал мощи убиенного царевича Дмитрия перевезти в Москву. Тогда же только и объявил имя детоубийцы. Чтобы угодить боярам, желавшим примириться с Речью Посполитой, царь начал было переговоры, но вскоре к ним остыл. Кремль не смог обуздать народные волнения в стране и по требованию короля Сигизмунда освободить поляков, которые находились в плену у бунтовщиков. Кроме них как бы в заложниках у властей были иностранцы, заехавшие в Россию с приходом Лжедмитрия I. Василий Шуйский предпочел подкатиться к шведам, которые, однако, тоже не прочь были поживиться русскими землями в час смуты. Шведский король Карл IX пообещал ему вместе ударить по Польше, но тут русский царь «закрутил носом» и вновь стал обниматься с поляками. Заигрался Шуйский до того, что в итоге не избежал войны с Речью Посполитой. Её войско было усилено казаками и всякими проходимцами, под номером один из которых выступал небезызвестный самозванец Лжедмитрий II. Сил для отпора агрессору у русского царя не хватало, и он ради сохранения собственной власти за остатки казны купил помощь ханской Орды. Татары освободили пару городов, разбили Лжедмитрия, но когда решили, что им кремлевских денег за услугу мало, пошли грабить население.

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Короче, простому народу толку никакого от правления Шуйского не было. Поляки совсем не ушли, осев в Смоленске. Татары совершали грабительские рейды по русским городам и весям. По дорогам и лесам шастали отряды мятежников, которые, естественно, кормились из народных погребов. Популярность царя, неспособного защитить страну, была нулевой. Всё это в очередной раз привело к госперевороту. Василия Шуйского в 1610 году насильно постригли в монахи и посадили в монастырскую келью. Пробыл он там недолго. Конец жизни свергнутый русский царь встретил в польском плену, где он оказался со своими братьями.

Историки сегодня пишут, что у князей Шуйских не было выбора, поэтому присягнули на верность польскому королю. Русские князья! Белая кость! Аристократы!.. Но мы-то знаем из той же истории, что выбор есть всегда. Важно, какой человек стоит перед этим выбором.

Ваш В.Д.