Невиданный аппетит. За 10 минут американец съел 71 хот-дог

Новости США. 71 хот-дог за 10 минут съел американец на соревнованиях в Нью-Йорке по скоростному поеданию булок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джоуи Чеснат не уступает никому чемпионское звание уже 12 лет подряд.

На этот раз его ближайший соперник смог съесть всего 47 хот-догов. Однако сегодняшний результат не рекорд для Джоуи. В 2018 году американец за то же время съел 74 булки с сосиской.