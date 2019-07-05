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Невиданный аппетит. За 10 минут американец съел 71 хот-дог

05 июля 2019 12:21
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Новости США. 71 хот-дог за 10 минут съел американец на соревнованиях в Нью-Йорке по скоростному поеданию булок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джоуи Чеснат не уступает никому чемпионское звание уже 12 лет подряд.

Невиданный аппетит. За 10 минут американец съел 71 хот-дог-1

На этот раз его ближайший соперник смог съесть всего 47 хот-догов. Однако сегодняшний результат не рекорд для Джоуи. В 2018 году американец за то же время съел 74 булки с сосиской.

Невиданный аппетит. За 10 минут американец съел 71 хот-дог-4

Невиданный аппетит. За 10 минут американец съел 71 хот-дог-6

# Еда # Фотофакт

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