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Не старейте! Учёные назвали омолаживающие продукты

27 июня 2019 13:54
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Новости России. Учёные рассказали о способности фруктов и ягод замедлять старение. И чем больше в них антиоксидантов, тем лучше эффект.  

Заметное «старящее» действие на организм человека оказывают свободные радикалы – частицы, которые повреждают клетки. В то же время антиоксиданты нейтрализуют действие свободных радикалов, что и позволяет дольше сохранять молодость.  

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Для лучшего омолаживающего эффекта диетологи рекомендуют регулярно есть разноцветные овощи, фрукты и ягоды. Например, виноград, чернику, абрикосы, гранат, помидоры, морковь и так далее.  

Сейчас лучше всего есть сезонные ягоды: клубнику, землянику, черешню и красную смородину. Впрочем, если летом не получится, зимой можно употреблять замороженные аналоги – полезные свойства ягод не пропадут.  

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# Ученые # калейдоскоп

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