«Волосы станут мягкими, эластичными и послушными». Рецепт маски от парикмахера

Анна Григорьева, стилист-парикмахер:

Очень важно в холодное время года носить головной убор. Поскольку не должно возникать спазмов сосудов. При возникновении спазмов кровеносных сосудов кожа головы недополучает питательных веществ, что напрямую влияет на качество наших волос: они могут стать ломкими, секущимися, вплоть до выпадения. В холодное время года наши волосы испытывают определённый стресс: из-за перепадов температур, из-за отопительного сезона, то есть сухого воздуха в помещении. Я советую тщательно подбирать домашний уход, в этом вам обязательно помогут специалисты. Нелишним будет обратить внимание на хороший витаминно-минеральный комплекс, потому что наши волосы, конечно же, нуждаются в питании. Волосы часто электризуются, поэтому также советую применять несмываемые спреи, масла, что поможет снять, уменьшить статическое электричество.

Мы можем приготовить маску и в домашних условиях. Например, питательную. Для этого нам понадобятся яичный желток, мёд и оливковое масло. Всё тщательно перемешать и нанести на чисто вымытые волосы, выдержать некоторое время и тщательно промыть водой. Волосы станут мягкими, эластичными и послушными.

Девушкам, которые любят использовать фен или горячие утюги, плойки обязательно, как и в любое время года, а в холодное время года тем более, использование термозащиты.