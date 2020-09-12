Диадема, шляпка и ободок. Самые популярные украшения для волос прошлого столетия

Современные модницы все чаще и чаще начинают интересоваться историей моды. Там они находят интересные идеи и решения, которые уже давно забыли. Например, недавно в моду снова вошли ободки и ленты для волос. Посмотрите, какие аксессуары любили леди 20 века. Возможно, вам понравятся некоторые идеи.

Заколки в виде цветов

Такой аксессуар обожали молодые девушки. Он хорошо дополнял летний образ и подчеркивал юность. Известная советская манекенщица Регина Збарская часто его использовала как на показах, так и в повседневной жизни.