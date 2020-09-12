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Диадема, шляпка и ободок. Самые популярные украшения для волос прошлого столетия

12 сентября 2020 13:35
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Современные модницы все чаще и чаще начинают интересоваться историей моды. Там они находят интересные идеи и решения, которые уже давно забыли. Например, недавно в моду снова вошли ободки и ленты для волос. Посмотрите, какие аксессуары любили леди 20 века. Возможно, вам понравятся некоторые идеи.

Заколки в виде цветов

Такой аксессуар обожали молодые девушки. Он хорошо дополнял летний образ и подчеркивал юность. Известная советская манекенщица Регина Збарская часто его использовала как на показах, так и в повседневной жизни.

Диадема, шляпка и ободок. Самые популярные украшения для волос прошлого столетия-1

Фото: instagram.com/women_of_theworld

Диадема

Этот аксессуар пользовался популярностью у первых леди и кинозвезд, когда они выходили на красную дорожку. Актриса и фотомодель Одри Хепберн однажды сфотографировалась в образе с диадемой, после этого аксессуар стал еще популярнее.

Диадема, шляпка и ободок. Самые популярные украшения для волос прошлого столетия-4

Фото: instagram.com/sun.sekrets

Шляпка

Миниатюрные шляпки стали главным аксессуаром любой модницы благодаря Коко Шанель. Светские дамы мечтали приобрести такое украшение, чтобы дополнить свой образ. Девушки старались найти как можно более необычный вариант.

Диадема, шляпка и ободок. Самые популярные украшения для волос прошлого столетия-7

Фото: instagram.com/snowqueen_russia

Ободок

Простой и лаконичный аксессуар подходит почти для любого образа. Именно поэтому его так любили модницы 20 века. Девушки покупали сразу несколько штук разной расцветки, чтобы легко сочетать с платьями. Посмотрите на Грейс Келли, ей очень идет ободок.

Диадема, шляпка и ободок. Самые популярные украшения для волос прошлого столетия-10

Фото: instagram.com/bystro.va

Косынка

Этот аксессуар было легче всего купить, можно было даже пошить самой. Способов носить косынку тоже существует масса. Актриса Ракель Уэлч придумала складывать этот аксессуар и завязывать сзади, взгляните.

Диадема, шляпка и ободок. Самые популярные украшения для волос прошлого столетия-13

Фото: instagram.com/muzy_20veka

Если вам интересна мода прошлого столетия, то посмотрите на модные тренды, которые задали советские фильмы – подробнее здесь.

# Мода # калейдоскоп # Регина Збарская # Одри Хепберн # Коко Шанель # Грейс Келли # Ракель Уэлч

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