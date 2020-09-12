Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума»

Новости России. 13 сентября Ираклию Пирцхалаве исполнится 43 года. Певец стал известен после участия в проекте «Фабрика звёзд» в 2003 году. Сейчас музыкант продолжает активную творческую деятельность, и по случаю дня рождения артиста мы решили собрать несколько его архивных фотографий.

В детстве будущий певец увлекался футболом, но его мама настояла, чтобы Ираклий поступил в музыкальную школу. Переубедить родительницу Пирцхалава не смог, однако потом всё равно два года играл в футбольном клубе «Локомотив».