Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума»
Новости России. 13 сентября Ираклию Пирцхалаве исполнится 43 года. Певец стал известен после участия в проекте «Фабрика звёзд» в 2003 году. Сейчас музыкант продолжает активную творческую деятельность, и по случаю дня рождения артиста мы решили собрать несколько его архивных фотографий.
В детстве будущий певец увлекался футболом, но его мама настояла, чтобы Ираклий поступил в музыкальную школу. Переубедить родительницу Пирцхалава не смог, однако потом всё равно два года играл в футбольном клубе «Локомотив».
Фото: instagram.com/irakli_music
Позже Ираклий работал на радио, а затем наступил 2003 год. Один за другим появились хиты «Вова-чума», «Лондон-Париж» и «Время». Благодаря «Фабрике звёзд» певец мгновенно стал одним из самых обсуждаемых артистов.
Фото: vk.com/irakli_group
Фото: кадр из клипа «Лондон-Париж»
Фото: instagram.com/irakli_music
Постепенно градус популярности снизился, но Ираклий не пропал. Мужчина участвовал в различных шоу, а сейчас он продолжает выпускать синглы и часто делится в своих соцсетях фотографиями с сыновьями.
Фото: vk.com/irakli_group
Фото: instagram.com/irakli_music
Фото: instagram.com/irakli_music
Фото: instagram.com/irakli_music
Кстати, ранее Ираклий рассказывал, что обожает проводить время с семьёй. По его словам, в первую очередь он чувствует себя родителем, а уже потом артистом (здесь подробности).