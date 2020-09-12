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Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума»

12 сентября 2020 13:28
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Новости России. 13 сентября Ираклию Пирцхалаве исполнится 43 года. Певец стал известен после участия в проекте «Фабрика звёзд» в 2003 году. Сейчас музыкант продолжает активную творческую деятельность, и по случаю дня рождения артиста мы решили собрать несколько его архивных фотографий. 

В детстве будущий певец увлекался футболом, но его мама настояла, чтобы Ираклий поступил в музыкальную школу. Переубедить родительницу Пирцхалава не смог, однако потом всё равно два года играл в футбольном клубе «Локомотив». 

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -1

Фото: instagram.com/irakli_music 

Позже Ираклий работал на радио, а затем наступил 2003 год. Один за другим появились хиты «Вова-чума», «Лондон-Париж» и «Время». Благодаря «Фабрике звёзд» певец мгновенно стал одним из самых обсуждаемых артистов. 

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -4

Фото: vk.com/irakli_group 

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -6

Фото: кадр из клипа «Лондон-Париж»

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -8

Фото: instagram.com/irakli_music 

Постепенно градус популярности снизился, но Ираклий не пропал. Мужчина участвовал в различных шоу, а сейчас он продолжает выпускать синглы и часто делится в своих соцсетях фотографиями с сыновьями. 

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -11

Фото: vk.com/irakli_group 

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -13

Фото: vk.com / Ираклий Пирцхалава 

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -15

Фото: instagram.com/irakli_music 

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -17

Фото: instagram.com/irakli_music 

Иракли – 43 года. Как менялся исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума» -19

Фото: instagram.com/irakli_music 

Кстати, ранее Ираклий рассказывал, что обожает проводить время с семьёй. По его словам, в первую очередь он чувствует себя родителем, а уже потом артистом (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Ираклий Пирцхалава # Фотофакт

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