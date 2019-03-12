Прямой эфир

Девушки-Лявонихи и слуцкие пояса: необычные цветники появятся в Минске

12 марта 2019 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как столица будет преображаться ко II Европейским играм? Что будет привнесено нового, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Подготовку мы уже начали в прошлом году. Было уделено внимание высадке дополнительных растений, потому что мероприятие будет проходить в июне, а растения мы уже начали выращивать в прошлом сезоне для того, чтобы они лучше выглядели к началу II Европейских игр.

Кроме того, выполняются эмблемы Европейских игр, будут установлены и талисманы, в том числе они будут встречать на въездах наших гостей, которые будут приезжать с различных направлений: и Гродненское, и Московское, и Брестское направление. Также возле спортивных мероприятий дополнительно могут быть усилены вертикальные цветочные оформления, будут выполняться также символы проведения мероприятия. Будут устанавливаться различного плана стенки живых растений с логотипами Европейских игр.

Новые формы какие-то будут тоже предусмотрены?

Анжелика Пузанкова:
Да, специально были разработаны эскизы для всех районов города. Мы весь период, конец прошлого года и начала этого, занимались тем, что проводили тендера. Мы закупали необходимые кашпо, вертикальные конструкции, прорабатывали ассортимент растений, согласно разработанным эскизам. Готовимся, что вот-вот начнём заниматься посадкой.

Что будет в центре города такого необычного, чего раньше не было, на II Европейских играх?

Анжелика Пузанкова:
У нас есть такие площадки, которые будут фан-зонами при проведении II Европейских игр. Это у Дворца спорта, это и Студенческая деревня, это и «Чижовка-Арена». Для каждого объекта подобран ассортимент растений, в том числе олимпийская символика появится и на Дворце спорта, возле фонтана с амфитеатром. Возле Студенческой деревни высадят новые растения и белорусский орнамент, чтобы наши гости понимали, что они приехали в Беларусь, а Беларусь – это слуцкие пояса.

Девушки-Лявонихи и слуцкие пояса: необычные цветники появятся в Минске-1

Акцент сделан, в первую очередь, на белорусские какие-то символы?

Анжелика Пузанкова:
Да. Мы хотим позиционировать: мы белорусы, мы любим свою страну, мы хотим видеть, чтобы и наши гости понимали, что у нас есть свои национальные символы. На Логойском тракте будет выполнен цветник из девушек-Лявоних тоже с белорусским орнаментом.

Гости ещё получат возможность, благодаря нашим цветникам, познакомиться с историей нашей страны.

Анжелика Пузанкова:
Благодаря этому, можно получить какую-то обратную связь, что это за республика, может заинтересоваться, ещё посмотреть, что такое слуцкие пояса. В парке Янки Купалы, опять же, будет высажен в мотивах слуцкого пояса целый цветник на весь большой партер. Когда люди будут прогуливаться, наши гости, конечно, обратят внимание на такой цветник.

Кроме того, дополнительно увеличено количество вертикальных конструкций, они все продуманы, все разработаны установки, места, где, что будет подобрано и ассортимент растений подобран. Мы заранее вырастим эти растения в контейнерах, в цветочном хозяйстве, затем они уже в готовом виде будут установлены на объектах. Мы планируем до 10 июня максимально всё высадить, чтобы город был готов к приёму гостей.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Анжелика Пузанкова # Фотофакт # Цветы

Другие новости рубрики

Все новости
Объёмные фигуры лисёнка Лесика и 2 млн. цветов: чем удивит «Минскзеленстрой» в 2019 году
12 марта 2019 11:08

Объёмные фигуры лисёнка Лесика и 2 млн. цветов: чем удивит «Минскзеленстрой» в 2019 году

«Трепещи Лазарев». Виктор Дробыш верит в победу Беларуси на «Евровидении»
12 марта 2019 10:36

«Трепещи Лазарев». Виктор Дробыш верит в победу Беларуси на «Евровидении»

Полина Гагарина сменила имидж и показала новый цвет волос
12 марта 2019 08:21

Полина Гагарина сменила имидж и показала новый цвет волос