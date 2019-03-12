Девушки-Лявонихи и слуцкие пояса: необычные цветники появятся в Минске

Как столица будет преображаться ко II Европейским играм? Что будет привнесено нового, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Подготовку мы уже начали в прошлом году. Было уделено внимание высадке дополнительных растений, потому что мероприятие будет проходить в июне, а растения мы уже начали выращивать в прошлом сезоне для того, чтобы они лучше выглядели к началу II Европейских игр.

Кроме того, выполняются эмблемы Европейских игр, будут установлены и талисманы, в том числе они будут встречать на въездах наших гостей, которые будут приезжать с различных направлений: и Гродненское, и Московское, и Брестское направление. Также возле спортивных мероприятий дополнительно могут быть усилены вертикальные цветочные оформления, будут выполняться также символы проведения мероприятия. Будут устанавливаться различного плана стенки живых растений с логотипами Европейских игр.

Новые формы какие-то будут тоже предусмотрены?

Анжелика Пузанкова:

Да, специально были разработаны эскизы для всех районов города. Мы весь период, конец прошлого года и начала этого, занимались тем, что проводили тендера. Мы закупали необходимые кашпо, вертикальные конструкции, прорабатывали ассортимент растений, согласно разработанным эскизам. Готовимся, что вот-вот начнём заниматься посадкой.

Что будет в центре города такого необычного, чего раньше не было, на II Европейских играх?

Анжелика Пузанкова:

У нас есть такие площадки, которые будут фан-зонами при проведении II Европейских игр. Это у Дворца спорта, это и Студенческая деревня, это и «Чижовка-Арена». Для каждого объекта подобран ассортимент растений, в том числе олимпийская символика появится и на Дворце спорта, возле фонтана с амфитеатром. Возле Студенческой деревни высадят новые растения и белорусский орнамент, чтобы наши гости понимали, что они приехали в Беларусь, а Беларусь – это слуцкие пояса.