Объёмные фигуры лисёнка Лесика и 2 млн. цветов: чем удивит «Минскзеленстрой» в 2019 году

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»: Мы планируем около двух миллионов цветов на объектах, в том числе это будут оформление вертикальных конструкций, клумб и на въездах в город. Кроме этого, будут высаживать и предприятия, которые выходят на проспекты, на главные магистрали, будут оформлять предприятия всех форм собственности.

Сколько цветов будет высажено на улицах Минска, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Меняется ли разнообразие из года в год? Появится ли что-то новое к этому сезону?

Анжелика Пузанкова:

Каждый год, когда мы подбираем ассортимент растений, рассматриваем с точки зрения устойчивости к нашим агрессивным городским условиям. Они должны быть устойчивы к засухе и к газу. Есть рекомендации. Будут те же бегонии, они устойчивы к городским условиям, петуния, которая хорошо очищается самостоятельно. Не надо дополнительно за ними ухаживать, они лучше переносят засуху или переувлажнение. Мы подбираем растения, которые хорошо себя смогут чувствовать в городе, потом уже включаем в состав наших проектов.

Столичные озеленители разрабатывали новые малые архитектурные формы и кашпо на протяжении практически целого года. Кстати, в 2019 их будет больше – 16 тысяч вместо прошлогодних трёх.

Немало новинок будет ко II Европейским играм. Объёмные фигуры лисёнка Лесика установят на шести площадках.