14 октября Беларусь отмечает День матери. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 14 октября, Беларусь отмечает День матери. Дата приурочена к великому православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы. Невозможно поспорить с тем, что это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Считается, что слово «мама» относится к той группе слов, которые появились еще до возникновения у людей членораздельной речи. Проследить историю этого слова практически невозможно, так как подобные звукосочетания с таким же значением есть почти во всех языках мира. Вероятно, это самое древнее слово на земле. Все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. Этот праздник – дань уважения всем матерям нашей страны. 14 октября – Всемирный день стандартизации

Ежегодно 14 октября отмечается День стандартов, или Всемирный день стандартизации – международная дата, призванная обратить внимание людей на важность создания единых стандартов и отметить вклад специалистов в эту ответственную и необходимую работу. К тому же сегодня Госкомитет по стандартизации Беларуси отмечает 30 лет со дня образования. Более 20 тысяч действующих в стране государственных стандартов устанавливают требования к качеству и безопасности продукции на всех стадиях ее жизненного цикла. Белорусский фонд стандартов по объему информации, автоматизации, сервисным возможностям не уступает аналогичным информационным центрам стандартов промышленно развитых стран. Стандартизация не только определяет достигнутый уровень производства, но и является одним из стимулов прогресса. 14 октября 1926 года вышла книга «Винни-Пух»

14 октября 1926 года вышла книга Алана Милна «Винни-Пух», первая история о плюшевом мишке, которому суждено было стать знаменитым. Известный юморист и драматург начал сочинять ее после того, как подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения набитого опилками медвежонка. Одна глава появилась в газете в канун Рождества 1925 года, но за праздничной суетой на нее не обратили внимания. Приключения Винни и Кристофера Робина стали любимым чтением многих поколений детей, они переведены на 25 языков (в том числе на латынь), изданы десятками миллионов экземпляров. 14 октября – Всемирный день яйца