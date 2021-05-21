Девушка устроилась на традиционно мужскую работу. И теперь она звезда соцсетей

Популярность иногда может прийти, откуда не ждешь. Девушка всего лишь устроилась в компанию своего отца на традиционно мужскую работу, чтобы подзаработать. Но теперь у нее более ста тысяч подписчиков в TikTok. Как сообщает The Sun, 25-летняя британка Дарси Ричардс после окончания школы отправилась в кругосветное путешествие, а потом на четыре года остановилась в Австралии. Там она устроилась официанткой, а также занималась административной работой.

Фото: News Group Newspapers Ltd

Вернувшись в Великобританию, Дарси не знала, чем она хочет заняться, однако ей нужны были деньги. Тогда девушка попросила отца, у которого есть своя строительная фирма, найти для дочки работу. Мужчина немного подумал и согласился взять Ричардс к себе. Сначала девушка предполагала, что будет просто смешивать цемент и выполнять разные мелкие поручения. Однако попробовав класть кирпич, Дарси с удивлением поняла, что ей нравится. Британка рассказала об этом отцу.

Фото: Archant

После этого мужчина, который занимается строительством более 35 лет, начал учить дочь премудростям своего дела. Также Ричардс обучали два ее брата. И спустя какое-то время 157-сантиметровая девушка наловчилась достаточно, чтобы не уступать среднему строителю-мужчине. Один из братьев посоветовал сестре публиковать ролики в соцсетях о своей работе. Парень подумал, что это будет выглядеть как минимум забавно. Девушка прислушалась к его совету. Довольно быстро число подписчиков начало расти, пока не достигло цифры в 100 тысяч.

Фото: Collect

Некоторые пользовательницы TikTok поблагодарили Дарси за ее ролики. Девушки сказали, что эти видео вдохновили их заняться работой, которая обычно считается мужской. Однако Ричардс отмечает, что хотя ей нравится ее занятие, оно бывает довольно сложным. «Это может быть тяжело и утомительно. Бывают моменты, когда я просыпаюсь на следующий день, и все мое тело болит. Но если мне трудно что-то поднять, я просто прошу помощи, как сделал бы парень. Ничего особенного», – рассказала Дарси. И все-таки девушка гордится тем, что делает.

Фото: News Group Newspapers Ltd