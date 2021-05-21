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Девушка показала своё фото для водительских прав. И это новый уровень неудачного снимка

21 мая 2021 09:43
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Девушка сфотографировалась для водительского удостоверения и не проверила итоговый снимок. И теперь ее фотография является поводом для шуток. 

Как сообщает The Mirror, 24-летняя британка Лиза Маккей отправилась фотографироваться, когда у нее были светлые волосы и короткая стрижка. После съемок сотрудники фотоцентра решили немного обработать снимок. В числе прочего они применили фильтр, который осветляет все белые участки. 

Близнецы 20 лет обменивались водительскими правами. Потом один из них облысел 

Девушка показала своё фото для водительских прав. И это новый уровень неудачного снимка -1

Фото: Lisa McKay / Caters News Agency

В итоге светлые волосы Маккей оказались полностью выбеленными и слились с фоном. И теперь, если смотреть беглым взглядом, девушка кажется лысой на своем водительском удостоверении. Британка не сразу это заметила. Только когда Лиза показала права на входе в клуб и охранник рассмеялся, девушка поняла, что снимок явно нужно переделать. 

Девушка показала своё фото для водительских прав. И это новый уровень неудачного снимка -4

Фото: Lisa McKay / Caters News Agency

«Мне говорили, что я похожа на Гомера Симпсона из-за водяного знака в виде спирали на моей голове. Я всегда шучу, что выгляжу, как мой лысый папа», – призналась Маккей. 

Девушка показала своё фото для водительских прав. И это новый уровень неудачного снимка -7

Фото: Lisa McKay / Caters News Agency

Снимок был сделан еще в 2016 году. Теперь волосы девушки отросли, и она планирует сделать новую фотографию. Британка уверяет, что в этот раз она трижды перепроверит снимок. 

Кстати, ранее мы рассказывали о случае, когда женщина вообще исчезла со своих водительских прав. На снимке красовался пустой стул – здесь подробности

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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