Девушка показала своё фото для водительских прав. И это новый уровень неудачного снимка

Девушка сфотографировалась для водительского удостоверения и не проверила итоговый снимок. И теперь ее фотография является поводом для шуток.

Как сообщает The Mirror, 24-летняя британка Лиза Маккей отправилась фотографироваться, когда у нее были светлые волосы и короткая стрижка. После съемок сотрудники фотоцентра решили немного обработать снимок. В числе прочего они применили фильтр, который осветляет все белые участки.

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