Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась

Британского подростка, у которого случился приступ, спасла подруга по видеоиграм. Девушка находилась за 8000 километров. По информации Daily Mail, 17-летний Эйдан, проживающий в Англии, внезапно почувствовал себя плохо во время видеоигры с 20-летней Дией Латора из Техаса. Когда девушка поняла, что с напарником что-то не так, она позвонила в полицейский участок рядом с местом, где живет британец.

Правоохранители приехали к мальчику, родители которого были дома и не знали, что происходит в комнате сына. Мама и папа сразу же бросились к Эйдану. Он был в весьма дезориентированном состоянии. Была опубликована запись звонка, на которой слышно, как Диа разговаривает с полицейскими. «Я звоню из США. Я сейчас разговаривала с моим другом, у него был приступ, и он больше не отвечает». Девушка сказала, что знает адрес друга, но не имеет номеров телефонов его семьи.

Фото: BBC

В интервью британскому радио Диа отметила, что когда не получила ответа от Эйдана, то сразу стала искать номер экстренной помощи. «Мне оставалось просто надеяться, что это сработает. Хорошо, что у него была возможность говорить с реальным человеком». Последний раз приступ судорог беспокоил парня весной 2019 года. Сейчас парень обследуется у врачей.