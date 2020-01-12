Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась
Британского подростка, у которого случился приступ, спасла подруга по видеоиграм. Девушка находилась за 8000 километров.
По информации Daily Mail, 17-летний Эйдан, проживающий в Англии, внезапно почувствовал себя плохо во время видеоигры с 20-летней Дией Латора из Техаса.
Когда девушка поняла, что с напарником что-то не так, она позвонила в полицейский участок рядом с местом, где живет британец.
Правоохранители приехали к мальчику, родители которого были дома и не знали, что происходит в комнате сына. Мама и папа сразу же бросились к Эйдану. Он был в весьма дезориентированном состоянии.
Была опубликована запись звонка, на которой слышно, как Диа разговаривает с полицейскими.
«Я звоню из США. Я сейчас разговаривала с моим другом, у него был приступ, и он больше не отвечает».
Девушка сказала, что знает адрес друга, но не имеет номеров телефонов его семьи.
В интервью британскому радио Диа отметила, что когда не получила ответа от Эйдана, то сразу стала искать номер экстренной помощи.
«Мне оставалось просто надеяться, что это сработает. Хорошо, что у него была возможность говорить с реальным человеком».
Последний раз приступ судорог беспокоил парня весной 2019 года. Сейчас парень обследуется у врачей.
Мама Эйдана сказала, что она очень благодарна подруге сына. «Мы лишь потрясены тем, что можем находиться внизу и не знать, что что-то происходит. У Диа был наш адрес, но не было никаких контактных номеров, поэтому было удивительно, что ей удалось получить помощь так далеко».
Эйдан также благодарен подруге по видеоиграм.
«Я говорила с ней и выражала нашу благодарность – Диа просто рада, что смогла помочь», – добавила мама мальчика.
Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику.
Это произошло через 40 лет после выпускного – здесь подробнее.