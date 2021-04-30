Девушка сняла дешёвую квартиру и удивилась. Все её соседи были старше 65 лет

Девушка подыскивала себе дешёвую квартиру, в которую можно было бы переселиться при переезде в другой город. И случайно девушка выбрала необычный, но превосходный вариант.

Как сообщает Insider, 19-летняя Мэдисон Кохут решила перебраться из Оклахомы в Арканзас. Выбирая себе квартиру, девушка заметила, что в Арканзасе есть варианты значительно дешевле, чем в Оклахоме. В итоге Мэдисон нашла просторную двухкомнатную квартиру за 350 долларов в месяц, что по меркам США просто сказка.