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Девушка сняла дешёвую квартиру и удивилась. Все её соседи были старше 65 лет

30 апреля 2021 13:55
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Девушка подыскивала себе дешёвую квартиру, в которую можно было бы переселиться при переезде в другой город. И случайно девушка выбрала необычный, но превосходный вариант. 

Как сообщает Insider, 19-летняя Мэдисон Кохут решила перебраться из Оклахомы в Арканзас. Выбирая себе квартиру, девушка заметила, что в Арканзасе есть варианты значительно дешевле, чем в Оклахоме. В итоге Мэдисон нашла просторную двухкомнатную квартиру за 350 долларов в месяц, что по меркам США просто сказка. 

Девушка сняла дешёвую квартиру и удивилась. Все её соседи были старше 65 лет -1

Фото: tiktok.com/@itsme.madiiii 

Когда Кохут вышла из машины и направилась к своей квартире, блогершу слегка удивило, что ей встречаются только люди, которым на вид больше 65 лет. Лишь неделю спустя девушка увидела табличку, на которой сообщалось, что комплекс предназначен для пожилых людей. Мэдисон поспешила поделиться своим открытием в TikTok, и ролик набрал почти 3,5 миллиона просмотров. 

Девушка сняла дешёвую квартиру и удивилась. Все её соседи были старше 65 лет -4

Фото: Insider / Madison Kohout 

Хотя у некоторых пользователей соцсети возникли подозрения, что девушке может быть очень скучно, она поспешила всех разубедить. По словам Кохут, у неё потрясающие соседи. Они всегда интересуются, как прошёл её день, радостно делятся слухами и откармливают, как свою любимую внучку. Кроме того, все они рано ложатся спать, поэтому по вечерам очень тихо. А сама Мэдисон легко может включать громкую музыку, потому что у соседей слабый слух. 

Девушка сняла дешёвую квартиру и удивилась. Все её соседи были старше 65 лет -7

Фото: tiktok.com/@itsme.madiiii 

Кстати, недавно мы рассказывали о мужчине, который 32 года жил на острове практически один. Но теперь он решил переехать – здесь подробнее

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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