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Женщина устроила дочке незабываемый день рождения. Но девушка осталась без подарка

30 апреля 2021 07:24
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Приятный сюрприз на день рождения дорогого стоит. Именно так и подумала женщина, которая невольно оставила дочку без подарка. 

Как сообщает Daily Mail, 23 апреля Никки Уокер из Глазго праздновала свой 37-й день рождения. Женщина позвала друзей и родственников, чтобы отметить этот замечательный праздник. Конечно, в числе приглашённых была и 69-летняя Кэрол Уокер, мама Никки. 

Женщина устроила дочке незабываемый день рождения. Но девушка осталась без подарка -1

Фото: Karen Walker / SWNS.com 

К сожалению, Кэрол не смогла присутствовать лично, однако пенсионерка придумала план, как порадовать любимую дочурку. Уокер решила, что просто вручить подарок будет скучно, поэтому она привязала 10 купюр по 10 фунтов (14 долларов) к воздушному шарику, наполненному гелием. А сам воздушный шар был прикреплён к коробке. 

Женщина устроила дочке незабываемый день рождения. Но девушка осталась без подарка -4

Фото: Karen Walker / SWNS.com 

Так получилось, что праздник проходил на открытом воздухе. С интересом распаковывая подарок у себя в саду, Никки не сразу поняла, что шар больше ничто не сдерживает. Воздушный объект мигом взмыл в воздух, унося вместе с собой 100 фунтов стерлингов. 

Женщина устроила дочке незабываемый день рождения. Но девушка осталась без подарка -7

Фото: Karen Walker / SWNS.com

Женщине оставалось только проводить шарик и деньги грустным взглядом. По словам Никки, сначала она почувствовала себя очень глупо, ведь она не догадалась придержать наполненный гелием воздушный шар на улице в ветреный день. 

Плохое настроение сменилось хорошим, когда британка смогла посмотреть на ситуацию под другим углом. Ведь в самом буквальном смысле она дорого заплатила за незабываемое воспоминание по случаю дня рождения. 

Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, у которой тоже есть особенное воспоминание. Такое прощание с учителем сложно забыть (здесь подробности). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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