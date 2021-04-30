Женщина устроила дочке незабываемый день рождения. Но девушка осталась без подарка

Приятный сюрприз на день рождения дорогого стоит. Именно так и подумала женщина, которая невольно оставила дочку без подарка. Как сообщает Daily Mail, 23 апреля Никки Уокер из Глазго праздновала свой 37-й день рождения. Женщина позвала друзей и родственников, чтобы отметить этот замечательный праздник. Конечно, в числе приглашённых была и 69-летняя Кэрол Уокер, мама Никки.

Фото: Karen Walker / SWNS.com

К сожалению, Кэрол не смогла присутствовать лично, однако пенсионерка придумала план, как порадовать любимую дочурку. Уокер решила, что просто вручить подарок будет скучно, поэтому она привязала 10 купюр по 10 фунтов (14 долларов) к воздушному шарику, наполненному гелием. А сам воздушный шар был прикреплён к коробке.

Фото: Karen Walker / SWNS.com

Так получилось, что праздник проходил на открытом воздухе. С интересом распаковывая подарок у себя в саду, Никки не сразу поняла, что шар больше ничто не сдерживает. Воздушный объект мигом взмыл в воздух, унося вместе с собой 100 фунтов стерлингов.

Фото: Karen Walker / SWNS.com