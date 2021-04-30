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Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев?

30 апреля 2021 07:40
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«Прокатись на нашей карусели» – как поется в детской песне. Парки аттракционов всегда в радость. И для маленьких любителей адреналина хорошая новость: 28 апреля в Минске стартовал новый сезон аттракционов. Узнаем, что нового появилось в парках столицы.

Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:
У нас появился новый механический аттракцион, называется «Микс». Это очень похожий аттракцион на башню-прыгалку детскую, но это взрослый, достаточно высокий: до 12 метров подъема, экстремальный. Пользуется популярностью у нашей молодежи.

Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев? -1

Михаил Романов, начальник парка культуры и отдыха имени Челюскинцев:
В парке Челюскинцев в этом году у нас новая карусель «Мультяшки» – это детская цепочная карусель. В прошлом году в парке Челюскинцев открылась детская площадка, которая расположена возле танцевальной веранды встреч, где также расположены четыре аттракциона для детей от двух и старше лет.

Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев? -4

Следят и за актуальностью аттракционов. Так, всеми любимая «Комната смеха» уже не так интересует подрастающее поколение. Поэтому на ее месте уже в середине лета будет стоять павильон с симуляторами виртуальной реальности.

Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев? -7

Лидия Вежновец:
Помимо аттракционов, у нас есть еще и игровые площадки: типа «Нормандии» и «Бригантины». Для детей и их родителей это будет интересный комплекс, где можно будет совершенно спокойно вне зависимости от того, работают аттракционы или нет, там повеселиться.

Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев? -10

Безопасность превыше всего! Гуляя ранней весной по парку, можно было заметить мешки с песком на работающих каруселях – так проверялось наличие отклонений от технических характеристик. Сертификаты допуска к эксплуатации аттракционов получить не так просто.

Лидия Вежновец:
Проверяются все узлы, все смазывается по новой. Если требуется какой-то ремонт или замена, все производится. Но это было и в течение зимы, проводились некоторые работы, но с теплыми днями уже это проводится в динамике. Целая есть комиссия. Есть такая организация как Белпромнадзор. Приходят их специалисты, все это проверяется при них. Проверяются документы, сам аттракцион и он в движении.

Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев? -13

Активно отдохнуть в парке можно уже сейчас. В майские праздники обещают насыщенную программу. Первого мая в парке Горького будет работать мобильный музей Великой Отечественной войны, который восьмого и девятого мая переместится в парк Челюскинцев. Заявлены интерактивные площадки и концертные программы для детей и взрослых.

Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев? -16

Лидия Вежновец:
Для тех, кто любит танцевать, у нас есть в парке Челюскинцев такая танцевальная площадка, которая уже заработала с 17 апреля. Те, кто постарше, могут приходить по субботам и воскресеньям в четыре часа. А те, кто помладше, могут приходить по пятницам и субботам.

Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев? -19

Парки готовятся и к предстоящему летнему сезону. Оформление клумб, создание новых цветочных композиций: вовсю ведется озеленение. Активный отдых с семьей в парке подарит массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

# Аттракционы # калейдоскоп # Лидия Вежновец # Михаил Романов # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Места отдыха

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