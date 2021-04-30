Вместо «Комнаты смеха» будет павильон с симуляторами виртуальной реальности. Что ещё появилось в парке Челюскинцев?

«Прокатись на нашей карусели» – как поется в детской песне. Парки аттракционов всегда в радость. И для маленьких любителей адреналина хорошая новость: 28 апреля в Минске стартовал новый сезон аттракционов. Узнаем, что нового появилось в парках столицы. Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:

У нас появился новый механический аттракцион, называется «Микс». Это очень похожий аттракцион на башню-прыгалку детскую, но это взрослый, достаточно высокий: до 12 метров подъема, экстремальный. Пользуется популярностью у нашей молодежи.

Михаил Романов, начальник парка культуры и отдыха имени Челюскинцев:

В парке Челюскинцев в этом году у нас новая карусель «Мультяшки» – это детская цепочная карусель. В прошлом году в парке Челюскинцев открылась детская площадка, которая расположена возле танцевальной веранды встреч, где также расположены четыре аттракциона для детей от двух и старше лет.

Следят и за актуальностью аттракционов. Так, всеми любимая «Комната смеха» уже не так интересует подрастающее поколение. Поэтому на ее месте уже в середине лета будет стоять павильон с симуляторами виртуальной реальности.

Лидия Вежновец:

Помимо аттракционов, у нас есть еще и игровые площадки: типа «Нормандии» и «Бригантины». Для детей и их родителей это будет интересный комплекс, где можно будет совершенно спокойно вне зависимости от того, работают аттракционы или нет, там повеселиться.

Безопасность превыше всего! Гуляя ранней весной по парку, можно было заметить мешки с песком на работающих каруселях – так проверялось наличие отклонений от технических характеристик. Сертификаты допуска к эксплуатации аттракционов получить не так просто. Лидия Вежновец:

Проверяются все узлы, все смазывается по новой. Если требуется какой-то ремонт или замена, все производится. Но это было и в течение зимы, проводились некоторые работы, но с теплыми днями уже это проводится в динамике. Целая есть комиссия. Есть такая организация как Белпромнадзор. Приходят их специалисты, все это проверяется при них. Проверяются документы, сам аттракцион и он в движении.

Активно отдохнуть в парке можно уже сейчас. В майские праздники обещают насыщенную программу. Первого мая в парке Горького будет работать мобильный музей Великой Отечественной войны, который восьмого и девятого мая переместится в парк Челюскинцев. Заявлены интерактивные площадки и концертные программы для детей и взрослых.

Лидия Вежновец:

Для тех, кто любит танцевать, у нас есть в парке Челюскинцев такая танцевальная площадка, которая уже заработала с 17 апреля. Те, кто постарше, могут приходить по субботам и воскресеньям в четыре часа. А те, кто помладше, могут приходить по пятницам и субботам.