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Директор IT-компании выбирает сотрудников по чашке кофе. И вот как можно провалить собеседование

30 апреля 2021 08:20
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Большинство фирм используют некоторые стандартные способы отбора кандидатов. Однако в ряде фирм у руководителей есть свои собственные критерии отбора. 

Как сообщает LADbible, директор австралийского подразделения IT-компании Трент Иннес считает, что если у человека нет определённых манер, то с ним вряд ли получится сработаться. И в качестве проверки Иннес использует чашку кофе. 

Директор IT-компании выбирает сотрудников по чашке кофе. И вот как можно провалить собеседование -1

Фото: pixabay.com

В одном из недавних интервью Трент раскрыл секрет своего отбора. По словам мужчины, во время собеседования он проводит небольшую экскурсию по офису для кандидатов. Конечно, на кухню они тоже заглядывают, где потенциальному работнику предлагается чашечка кофе. 

Завершающая часть интервью проводится в кабинете директора. И самый ответственный момент наступает после окончания собеседования. Если человек проявляет инициативу и относит пустую чашку на кухню, то он получает шанс на работу. Если же кандидат оставляет чашку и уходит, то на этом взаимодействие с ним завершается. 

Трент считает, что знания и профессиональные навыки важны, но не менее важно уметь поддерживать порядок и хорошие отношения с другими сотрудниками. 

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, которого можно назвать идеальным работником. Он не только успешно проник в чужую компанию, но и получил там должность заместителя (подробнее здесь). 

# Работа # калейдоскоп

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