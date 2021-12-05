Женилась на самой себе, а потом развелась. Как девушка заключила брак сама с собой

Как доказать, что ты сильная и независимая? Правильно, жениться на самой себе. Так и поступила 33-летняя модель Крис Галера.

Как рассказало издание Daily Star, девушка решила заключить брак с собой в сентябре 2021 года. Женитьба стала для неё определённым символом самодостаточности. Этим поступком Крис доказала, что для полноценного счастья вторая половинка необязательна.