Женилась на самой себе, а потом развелась. Как девушка заключила брак сама с собой

Как доказать, что ты сильная и независимая? Правильно, жениться на самой себе. Так и поступила 33-летняя модель Крис Галера.
Как рассказало издание Daily Star, девушка решила заключить брак с собой в сентябре 2021 года. Женитьба стала для неё определённым символом самодостаточности. Этим поступком Крис доказала, что для полноценного счастья вторая половинка необязательна.
Однако семейная жизнь девушки с собой продлилась недолго. Спустя 90 дней Крис подала на развод. Причиной стала встреча «с тем самым», который смог покорить сердце женатой дамы.
Несмотря на грустную концовку, девушка благодарна себе за прожитые три месяца в браке. Ведь Крис убеждена, что возлюбленный выбрал её именно за независимость и самодостаточность, которые Галера приобрела во время прошлых отношений.
Однако не всем достаточно самого себя. Поэтому советуем посмотреть статью, где мы делились вопросами для лучшего знакомства – здесь подробнее.