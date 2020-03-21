Парень переехал в другую страну, чтобы не встречаться с девушкой. И всё равно женился на ней

Парень переехал жить с островного государства на материк, чтобы не пересекаться с бывшей. Однако судьба распорядилась иначе.

Как сообщает Unilad, в 2016 году 28-летний британец Харрисон Кингшотт уехал жить в Австралию. Незадолго до этого парень расстался со своей 32-летней девушкой Тиной, которой не нравилась его привычка зависать вместе с друзьями за бокалом пива.

«Я переехал в Австралию, чтобы сбежать от Тины. Мне надоело, что мы как ком друг у друга в горле. Это было самое отдалённое от неё место», – признаётся Кингшотт.