Парень переехал в другую страну, чтобы не встречаться с девушкой. И всё равно женился на ней
Парень переехал жить с островного государства на материк, чтобы не пересекаться с бывшей. Однако судьба распорядилась иначе.
Как сообщает Unilad, в 2016 году 28-летний британец Харрисон Кингшотт уехал жить в Австралию. Незадолго до этого парень расстался со своей 32-летней девушкой Тиной, которой не нравилась его привычка зависать вместе с друзьями за бокалом пива.
«Я переехал в Австралию, чтобы сбежать от Тины. Мне надоело, что мы как ком друг у друга в горле. Это было самое отдалённое от неё место», – признаётся Кингшотт.
Фото: facebook.com/sarrouc
Однако в плане Харрисона было небольшое упущение. Он и представить не мог, что через год девушка тоже захочет перебраться в Сидней. Более того, Тина стала жить в двух кварталах от бывшего парня.
Фото: facebook.com/sarrouc
Спустя какое-то время британцы нашли друг друга в приложении для знакомств. Удивившись, они отметили фотографии друг друга, а затем решили встретиться. Тина была рада снова повидаться с Харрисоном. По словам девушки, ни у кого не получается настолько хорошо рассмешить её.
Фото: facebook.com/sarrouc
Кингшотт признался, что у него была девушка, но добавил, что там ничего серьёзного. Узнав, что Харрисон проводит время со своей бывшей, его подруга предложила расстаться. После этого отношения британской пары вышли на новый уровень, они вернулись жить в Англию, поженились и сейчас ждут появления первенца.
Фото: facebook.com/sarrouc
Кстати, недавно мы рассказывали о паре, которая влюбилась друг в друга ещё в детском саду.
Спустя 16 лет они поженились – подробнее здесь.