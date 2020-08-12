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«Очень интересное растение, которое любят английские садоводы». Почему стоит посадить вербену

12 августа 2020 07:44
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Не самое популярное растение в саду и это совсем незаслужено – именно так говорят садоводы-любители, да и профессионалы про вербену. Этот удивительный однолетник способный украшать клумбы практически весь сезон. При этом сами садоводы отмечают еще множество доступных сегодня сортов с самой разной окраской нежных цветочков. Так что выбрать нужный для композиции цветочный акцент не составит труда.  

«Очень интересное растение, которое любят английские садоводы». Почему стоит посадить вербену -1

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального Ботанического сада:  
Самая распространенная – это вербена гибридная. Множество сортов различного роста, но все они отличаются своей компактностью. Когда мы их сажаем где-то в цветничок, не забывайте соблюдать расстояние между растениями, потому что они плотненько садятся, потом они разрастаются и такие соцветия будут многочисленные, и за обильными соцветиями кустика просто не видно будет.

«Очень интересное растение, которое любят английские садоводы». Почему стоит посадить вербену -4

Какие сорта вербены существуют? Почему стоит посадить это растение в вашем цветнике? Как правильно выращивать вербену? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Ольга Дуброва # Фотофакт # растения

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