«Очень интересное растение, которое любят английские садоводы». Почему стоит посадить вербену

Не самое популярное растение в саду и это совсем незаслужено – именно так говорят садоводы-любители, да и профессионалы про вербену. Этот удивительный однолетник способный украшать клумбы практически весь сезон. При этом сами садоводы отмечают еще множество доступных сегодня сортов с самой разной окраской нежных цветочков. Так что выбрать нужный для композиции цветочный акцент не составит труда.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального Ботанического сада:

Самая распространенная – это вербена гибридная. Множество сортов различного роста, но все они отличаются своей компактностью. Когда мы их сажаем где-то в цветничок, не забывайте соблюдать расстояние между растениями, потому что они плотненько садятся, потом они разрастаются и такие соцветия будут многочисленные, и за обильными соцветиями кустика просто не видно будет.