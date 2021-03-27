Насколько точно вы можете угадать возраст женщины на фото? Подсказка: ей идёт шестой десяток
Генетика и современные бонусы цивилизованной жизни творят чудеса. Сейчас некоторые люди в 50 лет выглядят лучше, чем пару веков назад в 30. И вот один из примеров.
Как сообщает The Sun, 56-летняя Шина Коул из Новой Зеландии весело улыбается, когда с ней пытаются познакомиться 20-30-летние парни. Ведь они не знают, что перед ними женщина, которая находится замужем дольше, чем некоторые из молодых людей успели прожить.
По словам Коул, многое ещё зависит от макияжа. Как ни странно, когда женщина накрасится, то выглядит старше, а вот без косметики её нередко путают с 30-летней девушкой. В одном из случаев юноша во время разговора с Шиной узнал, что она отпраздновала 25-ю годовщину свадьбы.
«Он был так потрясён и спросил, не было ли мне пять лет, когда я выходила замуж», – с удовольствием вспоминает жительница Новой Зеландии.
Коул признаётся, что до сих пор не чувствует себя взрослой женщиной. Она любит носить молодёжную одежду, полна сил и обожает вечеринки. Шина очень активно использует мимику. По её словам, это не только полезно для кожи, но и поднимает настроение.
Когда женщину спрашивают о секрете молодости, жительница Новой Зеландии пожимает плечами. Коул считает, что ей просто повезло с генетикой, поскольку её родители тоже молодо выглядят. Если говорить о каких-то полезных привычках, то Шина почти не ест сладости, много спит, регулярно использует солнцезащитный крем с витамином С.
Кстати, ранее мы рассказывали про женщину, которая воспитывает четырёх детей. Но она выглядит настолько молодо, что с ней пытаются познакомиться друзья её дочерей (подробнее здесь).