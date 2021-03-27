Насколько точно вы можете угадать возраст женщины на фото? Подсказка: ей идёт шестой десяток

Генетика и современные бонусы цивилизованной жизни творят чудеса. Сейчас некоторые люди в 50 лет выглядят лучше, чем пару веков назад в 30. И вот один из примеров.

Как сообщает The Sun, 56-летняя Шина Коул из Новой Зеландии весело улыбается, когда с ней пытаются познакомиться 20-30-летние парни. Ведь они не знают, что перед ними женщина, которая находится замужем дольше, чем некоторые из молодых людей успели прожить.