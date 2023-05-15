Самое старинное свадебное платье королевской семьи можно увидеть на выставке в Лондоне

Новости Великобритании. Выставка королевских нарядов и портретов открылась в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, это свадебное платье носила сама принцесса Шарлотта.
Новости Великобритании. Выставка королевских нарядов и портретов открылась в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, это свадебное платье носила сама принцесса Шарлотта.
Теперь прикоснуться к нему (конечно, образно) могут местные жители и гости британской столицы. Кстати, это самое раннее сохранившееся свадебное платье королевской семьи.
Анна Рейнольдс, куратор выставки:
Со временем платье помялось, изначально оно было не таким. Но видно, что принцесса Шарлотта следовала европейской моде на серебро.
Выставка посвящена не только платьям, но и картинам. В общей сложности представлено более 200 экспонатов. Особую ценность имеет портрет Наполеона, написанный Деларошем, который рассказывает о французской моде того времени. Стать посетителем выставки можно до 8 октября.