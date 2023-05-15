Самое старинное свадебное платье королевской семьи можно увидеть на выставке в Лондоне

Новости Великобритании. Выставка королевских нарядов и портретов открылась в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, это свадебное платье носила сама принцесса Шарлотта.

Теперь прикоснуться к нему (конечно, образно) могут местные жители и гости британской столицы. Кстати, это самое раннее сохранившееся свадебное платье королевской семьи.

Анна Рейнольдс, куратор выставки:

Со временем платье помялось, изначально оно было не таким. Но видно, что принцесса Шарлотта следовала европейской моде на серебро.