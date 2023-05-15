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Самое старинное свадебное платье королевской семьи можно увидеть на выставке в Лондоне

15 мая 2023 12:32
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Новости Великобритании. Выставка королевских нарядов и портретов открылась в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, это свадебное платье носила сама принцесса Шарлотта.  

Самое старинное свадебное платье королевской семьи можно увидеть на выставке в Лондоне-1

Теперь прикоснуться к нему (конечно, образно) могут местные жители и гости британской столицы. Кстати, это самое раннее сохранившееся свадебное платье королевской семьи.  

Самое старинное свадебное платье королевской семьи можно увидеть на выставке в Лондоне-4

Анна Рейнольдс, куратор выставки:
Со временем платье помялось, изначально оно было не таким. Но видно, что принцесса Шарлотта следовала европейской моде на серебро.  

Самое старинное свадебное платье королевской семьи можно увидеть на выставке в Лондоне-7

Выставка посвящена не только платьям, но и картинам. В общей сложности представлено более 200 экспонатов. Особую ценность имеет портрет Наполеона, написанный Деларошем, который рассказывает о французской моде того времени. Стать посетителем выставки можно до 8 октября.  

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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