Фото пустого стула на водительских правах. Как получилось, что женщина исчезла?

Как сообщает американская телестанция WKRN-TV, Джейд Додд продлила срок действия своего удостоверения онлайн. Однако вышла небольшая ошибка. Женщина сразу же позвонила в Департамент транспортных средств, но там ей сначала не поверили. Специалисту понадобилась помощь менеджера.

Женщина получила новые водительские права. В графе, где должно быть фото водителя, находилось изображение пустого стула.

На работе коллеги Джейд отнеслись к этому с юмором.

«Мой босс считает, что это очень смешно. Я была на работе в пятницу, и он указал на стул у двери своего кабинета и сказал: «Я думал, что это ты, я помахал ему сегодня утром», и я сказала спасибо», – поделилась Додд.

Он не единственный, кто шутит по этому поводу. Женщина написала об этой ситуации на своей странице в Facebook. Постом поделились уже более 19 000 пользователей.