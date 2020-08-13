Фото пустого стула на водительских правах. Как получилось, что женщина исчезла?
Женщина получила новые водительские права. В графе, где должно быть фото водителя, находилось изображение пустого стула.
Как сообщает американская телестанция WKRN-TV, Джейд Додд продлила срок действия своего удостоверения онлайн. Однако вышла небольшая ошибка. Женщина сразу же позвонила в Департамент транспортных средств, но там ей сначала не поверили. Специалисту понадобилась помощь менеджера.
Фото: facebook.com/jadeisjaded
На работе коллеги Джейд отнеслись к этому с юмором.
«Мой босс считает, что это очень смешно. Я была на работе в пятницу, и он указал на стул у двери своего кабинета и сказал: «Я думал, что это ты, я помахал ему сегодня утром», и я сказала спасибо», – поделилась Додд.
Он не единственный, кто шутит по этому поводу. Женщина написала об этой ситуации на своей странице в Facebook. Постом поделились уже более 19 000 пользователей.
Фото: facebook.com/jadeisjaded
«Люди присылали мне мемы и поздравляли со вторым днём рождения», – объяснила Джейд Додд. – «Это было странно».
«Несколько лет назад клиент посетил Центр обслуживания водителей, эксперт допустил ошибку, сделав снимок и сохранив неправильную фотографию (пустого стула) в профиле клиента. Когда она недавно продлила свои водительские права онлайн, то получила изображение стула, потому что это была последняя фотография, сохранённая в папке», – объяснил конфуз Департамент охраны и внутренней безопасности Теннесси.
Фото: facebook.com/jadeisjaded
Когда в ведомстве узнали о случившемся, то немедленно уладили ситуацию и предоставили клиенту водительское удостоверение с её настоящей фотографией. Подобный случай произошёл впервые.
Додд сказала, что не злится. Более того, это подняло ей настроение на фоне того, что происходит из-за COVID-19.
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