Прямой эфир

Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику

17 апреля 2021 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина гуляла со своим сыном, после чего настала пора идти домой. Но ребёнок так сильно не хотел возвращаться, что лёг на дорогу. 

Как рассказала Натали Фернандо на своей странице в Facebook, у её сына Руди аутизм. Из-за этого ему трудно находиться среди людей, он может начать без повода громко кричать или просто вести себя не так, как принято в обществе. Однако мальчик не является затворником, он с большим удовольствием выходит на прогулки. 

Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику -1

Фото: facebook.com/bettertobedifferent 

Во время одной из такой прогулок 12 апреля Руди не захотел возвращаться домой. По словам Фернандо, есть несколько мест, куда они любят ходить гулять, но каждый раз ребёнок сопротивляется возвращению домой. Обычно они выбирают маршрут так, чтобы сделать круг, однако в случае с прогулкой по набережной такой вариант невозможен. 

Когда мальчик лёг на землю, прохожие стали оборачиваться и делать замечания Натали. Женщина пыталась объяснять, что её сын не плохой, просто у него аутизм. Если мальчика попытаться насильно увести домой, то он может начать кричать или, что ещё хуже, полезть в драку. 

Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику -4

Фото: facebook.com/bettertobedifferent 

Фернандо ждала, пока её сын позволит увести его домой, и уже начала думать, что ей вновь придётся тянуть его. В этот момент к ним приблизился мужчина по имени Ян, который совершал пробежку. Парень понял, в чём проблема и решил помочь. Он поздоровался с ребёнком, представился и осторожно завёл разговор. 

Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику -7

Фото: facebook.com/bettertobedifferent 

Мужчина сказал, что аутизм не мешает общению, ведь общаться можно по-разному. Ян тоже лёг на землю. Через некоторое время Руди сказал, что теперь он уже готов идти домой. Мужчина улыбнулся, проводил маму с ребёнком до их машины и ушёл. 

«Я так благодарна этому парню Яну. Я никогда не забуду его доброту», – выразила благодарность Натали. 

Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику -10

Фото: facebook.com/bettertobedifferent 

Напоследок Фернандо добавила, что иногда мгновения доброты со стороны случайного человека достаточно, чтобы полностью изменить день. 

Кстати, ранее мы рассказывали про женщину, которой тоже повезло встретить доброго человека. Как он помог матери троих детей выйти из сложной ситуации – читайте здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей
17 апреля 2021 09:56

Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей

Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня
17 апреля 2021 09:12

Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта
17 апреля 2021 07:49

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта