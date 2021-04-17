Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику

Женщина гуляла со своим сыном, после чего настала пора идти домой. Но ребёнок так сильно не хотел возвращаться, что лёг на дорогу. Как рассказала Натали Фернандо на своей странице в Facebook, у её сына Руди аутизм. Из-за этого ему трудно находиться среди людей, он может начать без повода громко кричать или просто вести себя не так, как принято в обществе. Однако мальчик не является затворником, он с большим удовольствием выходит на прогулки.

Фото: facebook.com/bettertobedifferent

Во время одной из такой прогулок 12 апреля Руди не захотел возвращаться домой. По словам Фернандо, есть несколько мест, куда они любят ходить гулять, но каждый раз ребёнок сопротивляется возвращению домой. Обычно они выбирают маршрут так, чтобы сделать круг, однако в случае с прогулкой по набережной такой вариант невозможен. Когда мальчик лёг на землю, прохожие стали оборачиваться и делать замечания Натали. Женщина пыталась объяснять, что её сын не плохой, просто у него аутизм. Если мальчика попытаться насильно увести домой, то он может начать кричать или, что ещё хуже, полезть в драку.

Фото: facebook.com/bettertobedifferent

Фернандо ждала, пока её сын позволит увести его домой, и уже начала думать, что ей вновь придётся тянуть его. В этот момент к ним приблизился мужчина по имени Ян, который совершал пробежку. Парень понял, в чём проблема и решил помочь. Он поздоровался с ребёнком, представился и осторожно завёл разговор.

Фото: facebook.com/bettertobedifferent

Мужчина сказал, что аутизм не мешает общению, ведь общаться можно по-разному. Ян тоже лёг на землю. Через некоторое время Руди сказал, что теперь он уже готов идти домой. Мужчина улыбнулся, проводил маму с ребёнком до их машины и ушёл. «Я так благодарна этому парню Яну. Я никогда не забуду его доброту», – выразила благодарность Натали.

Фото: facebook.com/bettertobedifferent