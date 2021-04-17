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Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей

17 апреля 2021 09:56
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Женщине по наследству досталась необычная привычка. По ночам она ходит по дому, собирает вкусняшки, потом идёт в ванную и втихую всё съедает. И всё это происходит, пока женщина спит. 

Как сообщает Mamamia, 44-летняя Жасмин Эндрюс замужем, воспитывает 12-летнюю дочь и 14-летнего сына. В целом у женщины совершенно обычная семья, за исключением того, что не родители прячут сладости от детей, а дети от мамы. 

Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей -1

Фото: Mamamia 

У Жасмин – парасомния, аналогичные нарушения сна есть у её мамы и брата. Последние 20 лет женщина, сама того не зная, во сне ходит по дому и ест сладости. В её рацион входили шоколад, мюсли, сыр, морковный пирог и многое другое. 

Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей -4

Фото: Mamamia 

Пока дети Эндрюс были маленькими, они обижались на маму за то, что она съедает их угощения. Когда сын и дочь повзрослели и поняли, что их у их мамы нарушение сна, они перестали злиться, но с тех пор очень тщательно прячут все свои сладости. 

Кстати, недавно мы рассказывали и семье, в которой балом правят дети. Супружеская пара один день соглашалась на все просьбы дочек – подробности здесь

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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