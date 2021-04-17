Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей

Женщине по наследству досталась необычная привычка. По ночам она ходит по дому, собирает вкусняшки, потом идёт в ванную и втихую всё съедает. И всё это происходит, пока женщина спит.

Как сообщает Mamamia, 44-летняя Жасмин Эндрюс замужем, воспитывает 12-летнюю дочь и 14-летнего сына. В целом у женщины совершенно обычная семья, за исключением того, что не родители прячут сладости от детей, а дети от мамы.