Девушка отказалась набрать вес ради беременной сестры. Теперь с ней разговаривает только отец

Девушка не захотела толстеть и поссорилась с родственниками. Мама и сестра убеждали её проявить «солидарность». Свою необычную историю на ресурсе Reddit рассказала пользовательница под ником Aitasis. Девушка начала с того, что сообщила немного о себе: ей 22 года, учится в колледже, подрабатывает, живёт с родителями. У Aitasis есть 25-летняя сестра. Она развелась с мужем, находится на пятом месяце беременности и вернулась жить к родителям. Сразу после этого старшая сестра потребовала, чтобы младшая освободила свою комнату, которую можно будет переделать под детскую.

Фото: pixabay.com

Автор истории возмутилась и отказалась. В этот раз родители были на стороне младшей дочери, поскольку хотели, чтобы старшая, которая достаточно взрослая для замужества и рождения детей, вела самостоятельную жизнь и поскорее переехала в другое место. Затем возникла другая проблема. Сейчас Aitasis – стройная девушка. Видя такое телосложение младшей сестры, старшая решила исправить ситуацию. Она приготовила автору публикации её любимый десерт. Aitasis с радостью съела угощение. Затем её сестра приготовила ещё один десерт, а затем ещё. Каждый день она готовила по угощению. Автор истории заподозрила неладное и сказала, что не может есть так много. Тогда её сестра прямо сказала о своём намерении: она хотела, чтобы младшая сестра тоже набрала вес, ведь сама она беременная и «ест за двоих». Aitasis отказалась. Видя грустящую старшую дочь, мама попросила автора истории поправиться на пару килограммов. Девушка отказалась, добавив, что она уже сталкивалась с лишним весом, ей пришлось худеть на 25 кг, и она не хочет проходить через это ещё раз.

Фото: pixabay.com