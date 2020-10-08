Как правильно ухаживать за зонтиком, чтобы он прослужил вам долго

Осень – это пора, когда с собой нужно брать зонтик, даже если на улице светит солнце, потому что буквально за считанные минуты может пойти дождь. Однако не каждый знает, что этот неотъемлемый атрибут требует специального ухода, чтобы он прослужил вам долго. Как за ним ухаживать? Вот какие правила вам следует соблюдать.

После использования зонтик нужно правильно просушить. Если вы забудете зонтик в чехле или просто где-то оставите в мокром состоянии, то спицы быстро поржавеют, ткань начнет гнить и появится неприятный запах. Многие сушат зонтик в полностью раскрытом виде – это неправильно. Данный способ сушки вредит изделию, так как мокрая ткань растягивается, на спицы оказывается большая нагрузка, что приводит к поломке.

Для того, чтобы просушить атрибут правильно, для начала необходимо стряхнуть воду и повесить его на крючок за петельку. Если ваш зонтик из нейлона, то его нужно сушить в полураскрытом виде, если же он из полиэстера – в закрытом положении, но не в собранном.

Стирка

Если на зонтике остались разводы после дождя, то его нужно постирать, так как дождь может содержать много примесей. Для этого вам нужно развести хозяйственное мыло или шампунь в воде, в полузакрытом состоянии намочить зонтик и покрыть ткань мыльным раствором. Затем нужно раскрыть его и ополоснуть чистой водой. После стирки нужно протереть спицы сухой тряпочкой и просушить его, как было написано выше.